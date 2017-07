Agenda de Mercier, semaine du 24 juillet

Amis de Saint-Fabien

Le club social des Amis de Saint-Fabien organise des sorties à l’extérieur au cours des prochains mois.

Le 15 août, visite aux Mosaïcultures de Gatineau, à l’exposition internationale au parc Jacques-Cartier de Hull avec dîner au Buffet des continents et souper au Casino. Le retour est prévu en soirée.

Lundi 4 septembre, croisière sur le cavalier Maxim au Vieux port de Montréal, de 12h à 17h, avec dîner et trois spectacles à bord.

Le jeudi 7 septembre, visite guidée de la région de Bécancour (atelier de verre, vignoble, etc.) et dîner. Le souper aura lieu sur la route du retour.

Pour information, on contacte Candide au 514 322-5734.

Troubadours Saint-Donat

En raison du déménagement de l’organisme, l’assemblée générale du club de l’âge d’or des Troubadours Saint-Donat aura lieu exceptionnellement le 28 août, à 13h, à la salle Arcand (6547, rue de Marseille).

Le programme des activités de la prochaine session est disponible dans le présentoir à l’entrée du CRC ou les gens peuvent appeler au 514 251-2636.

Urgent besoin de chauffeurs

Le centre d’entraide Le Rameau d’Olivier, un organismes communautaire qui a comme mission de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche de bénévoles pour son service d’accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux.

Les frais de kilométrage sont remboursés. Pour de plus amples renseignements, on joint Danielle Tourigny au 514 254-6035.

À la découverte du Boisé – Jean-Milot

Encore cette année, jusqu’au 19 août, le Comité de surveillance Louis-Riel propose des activités natures, éducatives et gratuites au parc Boisé – Jean-Milot.

Club d’entomologie tous les samedis, de 13h à 15h, randonnées sur la biodiversité au boisé tous les samedis, de 15h30 à 17h.

Observation des oiseaux le samedi 5 août, de 10h à 11h30, et les jumelles sont fournies.

Pour information, inscription, réservation, on contacte Vincent ou Nam au 514 899-0642 (du mardi au samedi, entre 9h et 17h). Il n’y a pas de nombre minimal de participants.

Fruits et légumes

Le SÉSAME, organisme communautaire de Mercier-Est, offre toute l’année ses boîtes économiques de fruits et légumes.

Les gens peuvent économiser de 25 à 40 %. Le service est offert à tous, peu importe le quartier ou le revenu.

Pour tous les détails, on compose le 514 493-7656.

Vente de garage

Dans le cadre de l’épluchette de blé d’Inde annuelle du comité social Notre-Dame-des-Victoires, il y aura une grande vente de garage le 26 août, de 11h à 18h, sur la rue Boileau à l’angle de la rue Lacordaire.

Les personnes intéressées peuvent louer une table et deux chaises au coût de 25 $.

Toute la journée, la rue Lacordaire sera animée au son de la musique de Suzanne Fréchette et sur place les gens pourront se procurer hot-dogs, blés d’Inde, breuvage, etc,

Pour information, on compose le 514 257-6355.

Recrutement

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1.

Club de marche

Le club de marche du Comité de surveillance Louis-Riel recrute. Les marcheurs se donnent rendez-vous tous les jeudis matin, à compter de 10h, au chalet du parc Félix-Leclerc pour découvrir et admirer les beautés cachées du parc du Boisé – Jean-Milot ainsi que les attraits du quartier Louis-Riel.

D’une durée d’environ une heure, cette activité est gratuite. Pour information ou inscription, on compose le 514 899-0642.