Agenda d’Anjou, semaine du 31 juillet

SHÉVA

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) tiendra plusieurs activités au cours des prochaines semaines…

Il y aura une vente annuelle le 17 août, de 14h à 20h, au jardin de la SHÉVA (7130, avenue Goncourt).

Le 31 août, de 18h à 22h, à la salle Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau) l’organisme dispensera un atelier sur les pousses et la germination relativement à la tenue d’un jardin intérieur à l’année. Le 24 août, les membres organisent une sortie en Montérégie avec visite du Jardin Daniel Séguin et du centre de réadaptation des oiseaux de proie «Chouette à voir».

Finalement, le 13 septembre, visite guidée du Centre de la nature de Laval et des serres «Le paradis des orchidées» ainsi que le 18 septembre une conférence intitulée «Jardins de sécheresse», en compagnie de Daniel Fortin, à compter de 19h, au 7500, avenue Goncourt.

Pour information, on contacte la SHÉVA au 514 990-4391.

Au Fil du temps d’Anjou

L’association au Fil du temps d’Anjou tiendra ses inscriptions pour la prochaine saison le lundi 21 août, de 13h à 15h, au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil (7500, avenue Goncourt).

Les activités proposées sont la danse en ligne, la gymnastique douce, le yoga, le stretching, la peinture, les quilles, l’aquaforme ainsi que la mise en forme.

Pour information, on joint Ginette au 514 355-0603.

«Sur les traces d’Anjou»

Dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, Opération surveillance Anjou (OSA) travaille à mettre en valeur la vitalité de l’arrondissement d’Anjou par le biais d’un grand festival baptisé «Sur les traces d’Anjou», qui aura lieu le 23 août, à la place du citoyen devant la mairie de l’arrondissement.

Vous avez des activités prévues prochainement qui permettront de mettre en valeur le quartier? Des bénévoles d’OSA se rendront sur place pour immortaliser le moment. Les organismes peuvent également faire parvenir leurs photographies à surlestracesdanjou@osa.qc.ca.

Pour information, on communique avec Vanessa Thermogène, chargée de projet, au 514 493-8216.

Popote roulante Anjou

La Popote roulante Anjou, qui prépare et livre des repas à des personnes en perte d’autonomie permanente ou temporaire de l’arrondissement angevin, a besoin de bénévoles pour compléter son équipe en vue de la rentrée en septembre.

Les postes à combler sont ceux de cuisinier, aide-cuisinier, baladeur et chauffeur.

Pour information, on compose le 514 351-0035 ou le 514 352-7495.

Danse en ligne

La danse en ligne extérieure est de retour. Les personnes intéressées ont rendez-vous les mardis, de 18h à 21h, à la place des Angevins (à côté de la mairie d’arrondissement dans le parc Goncourt).

Aucune inscription n’est requise, il ne faut qu’une bonne paire de chaussures et votre énergie.

Le cercle amitié Anjou

Pour les 50 ans et plus: les activités sont maintenant terminées pour la saison estivale. Elles reprendront le 5 septembre. Les cours de danse en ligne reprendront le 12 septembre au Centre Roger Rousseau à 9h et 10h. Carte de membre à 5,00$. Information : Jean 450 651-6285. Micheline organise des sorties – Informations: 514 727-3531.