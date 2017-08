Agenda d’Anjou, semaine du 21 août

Inscription à l’école artistique Marie-Prose

Les inscriptions pour la nouvelle session de cours de l’école artistique Marie-Prose se tiendront les 22, 23, 29 et 30 août, au 7083, de la rue Jarry (local 212).

Danse, chant et instruments de musique pour les 3 à 25 ans. Nouvelles troupes avancées.

Le premier cours est gratuit et la session commence le 4 septembre. Pour information, on compose le 514 677-1096.

SHÉVA

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) tiendra plusieurs activités au cours des prochaines semaines…

Le 31 août, de 18h à 22h, à la salle Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau) l’organisme dispensera un atelier sur les pousses et la germination relativement à la tenue d’un jardin intérieur à l’année. Le 24 août, les membres organisent une sortie en Montérégie avec visite du Jardin Daniel Séguin et du centre de réadaptation des oiseaux de proie «Chouette à voir».

Finalement, le 13 septembre, visite guidée du Centre de la nature de Laval et des serres «Le paradis des orchidées» ainsi que le 18 septembre une conférence intitulée «Jardins de sécheresse», en compagnie de Daniel Fortin, à compter de 19h, au 7500, avenue Goncourt.

Pour information, on contacte la SHÉVA au 514 990-4391.

Reprise des activités au Bel âge d’Anjou

La nouvelle session du Bel âge d’Anjou prendra son envol à compter du 7 septembre prochain.

Pratique de danse en ligne les jeudis, à 19h, dès le 7 septembre. Des cours (avancés) à 9h30, débutants/intermédiaires, à 18h30, et avancés, à 19h45, sont aussi offerts dès le 11 septembre.

Les activités de bingo se tiendront les dimanches, à 18h45, à compter du 10 septembre et les activités de cartes aux deux semaines, toujours le dimanche à 14h, à compter du 17 septembre.

Pour information, on joint Ghislaine Otis au 514 765-8585.

SARA d’Anjou

Vous rêvez de chanter en chœur les grands succès des belles années, une chorale pour les 55 ans et plus aura lieu tous les mardis dès le 12 septembre 2017 de 13h30 à 15h30 au sous-sol de l’église St-Conrad. L’activité est gratuite et le café est offert à toutes les séances. Pour vous inscrire ou pour toute autres questions, veuillez contacter Amélie Fournier au 514 351-2517 poste 104.

Fil du temps d’Anjou

L’association Au fil du temps d’Anjou organise deux sorties dans les prochaines semaines.

La première aura lieu le dimanche 17 septembre au cabaret du Casino de Montréal pour la représentation du spectacle «Ce n’était qu’un rêve» incluant dîner banquet au restaurant du casino.

Le second événement est le jeudi 2 novembre au théâtre Hector-Charland. Le spectacle sera «Piano men experience».

Pour information, on compose le 514 353-0603.

Programme PAAS Action

Les personnes prestataires de l’aide sociale ont la possibilité de participer au programme PAAS Action pour apprendre, développer leurs compétences et se préparer à participer à un programme d’aide à l’emploi.

Les participants peuvent recevoir un montant additionnel de 130 $ par mois à leur prestation de base et un remboursement de frais de transport ou de garde.

Pour information, on contacte Francine Beauchamp au 514 354-4299 poste 207.

Recrutement de bénévoles

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont faisant partie du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1

Célébration Baha’is

En octobre 2017, les Baha’is à travers le monde vont célébrer le bicentenaire de la naissance de Bahá’u’lláh, cet éducateur divin qui a offert une nouvelle révélation à l’humanité et a défini un nouveau cadre pour le développement d’une civilisation mondiale qui tient compte à la fois des dimensions spirituelles et matérielles de la vie humaine. À Saint Léonard, Anjou et Mercier, plusieurs activités s’organisent en marge de cet évènement. Pour en savoir plus, appelez au 514 324-0222 ou sur le site bahaimontreal.org.

Le cercle amitié Anjou

Pour les 50 ans et plus: les activités sont maintenant terminées pour la saison estivale. Elles reprendront le 5 septembre. Les cours de danse en ligne reprendront le 12 septembre au Centre Roger Rousseau à 9h et 10h. Carte de membre à 5,00$. Information : Jean 450 651-6285. Micheline organise des sorties – Informations: 514 727-3531.

Popote roulante Anjou

La Popote roulante Anjou, qui prépare et livre des repas à des personnes en perte d’autonomie permanente ou temporaire de l’arrondissement angevin, a besoin de bénévoles pour compléter son équipe en vue de la rentrée en septembre.

Les postes à combler sont ceux de cuisinier, aide-cuisinier, baladeur et chauffeur.

Pour information, on compose le 514 351-0035 ou le 514 352-7495.