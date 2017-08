Agenda de Mercier, semaine du 28 août

Centre 50+ Anjou – Louis-Riel

Le Centre 50+ Anjou – Louis-Riel reprend ses activités au 6444, rue Lescarbot, à compter du mardi 5 septembre avec la danse en ligne à 10h et le yoga sur chaise le mardi 12 septembre à 13h30.

Le jeudi 28 septembre, à 10h30, ce sont les séances d’éducation somatique (Feldenkrais) qui sont de retour.

Au deuxième étage du 6825, de la rue Sherbrooke, reprise des jeux (cartes, rummy) le mercredi 6 septembre à 13h.

Le jeudi 14 septembre, à 14h, exercice de souplesse et d’équilibre taï-chi et gi-qong (nouveau).

Carte de membre et inscription 10 minutes avant le début du premier cours.

L’assemblée générale annuelle de l’organisme aura lieu le mercredi 27 septembre à 15h. Pour information, on compose le 514 252-9789.

CRC Saint-Donat

La corporation du Centre récréatif et communautaire (CRC) Saint-Donat tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 26 septembre, à 18h30, au 6547, rue de Marseille.

Les participants pourront exprimer leurs commentaires, projets et suggestions afin d’améliorer l’offre de service de leur centre de loisirs.

Il y aura également des élections pour élire le nouveau conseil d’administration de l’organisme. Prière de confirmer sa présence avant le 18 septembre en composant le 514 253-8913.

Amis de Saint-Fabien

Le club social des Amis de Saint-Fabien invite ses membres à prendre part à une croisière sur le Cavalier Maxim, le 4 septembre prochain, de midi à 17h. Les participants navigueront de Montréal à Sorel. Dîner à bord et trois spectacles dans l’après-midi. Il ne reste que quelques places.

Le 7 septembre, le club débarque à Bécancour. Visite d’un vignoble, d’une usine de verre soufflé et plus encore. Le dîner est inclus dans le coût.

Pour information, on joint Candide au 514 322-5734.

Atelier de croissance personnelle

Vous êtes retraité ou nouvellement arrivé à ce cycle de transition? Vous avez besoin de vous adapter, de réfléchir et d’échanger, de faire du sens, d’accepter le changement ou simplement vous développer? Vous voudriez définir un projet qui vous convient à partir de votre histoire identitaire?

Nous vous proposons un processus sur 8 ateliers en petit groupe, animé par un travailleur social psychothérapeute, qui vous permettra de cheminer en vue de réaliser cette quête personnelle dans esprit communautaire. Pour inscription, contactez Le Centre d’Entraide Le Pivot au 514-251-1287 avant le 8 septembre. Coût : 40$.

Amis de Saint-Fabien

Le Club Social des amis de St-Fabien reprend ses activités le mercredi 13 septembre. Cartes, casse-tête, jeux de poche et aussi pétanque atout seront proposés. À partir du 14 septembre, des cours de danse seront dispensés le matin pour le niveau intermédiaire et en après-midi pour les autres et un cours de yoga sur chaise gratuit aura lieu le 19 septembre.

Le prochain souper dansant sera le vendredi le 29 septembre à 17h30. L’assemblée générale sera le 4 octobre. Pour information Candide au 514-322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Recrutement de bénévoles

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont faisant partie du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1.