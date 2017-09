Agenda Anjou, semaine du 11 septembre

Club de bridge Anjou

Une nouvelle session de bridge sera offerte par le Club de bridge Anjou les lundis, à 12h45, à compter du 11 septembre, au Centre communautaire d’Anjou.

Pour information, on joint M. Therrien au 514 352-1928.

Ateliers informatiques

Le Courrier blanc offre aux personnes de 55 ans et plus des formations de montage photos, Photoshop élément initiation à la caméra numérique, traitement de texte, Excel, Windows 10, tablette et téléphone intelligent.

Les ateliers débutent dans la semaine du 18 septembre et sont conditionnels au paiement d’une inscription annuelle de 25 $.

Les coûts des formations varient de 30 $ à 50 $. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Bénévolat au SARA d’Anjou

Les gens qui ont un peu de temps à consacrer aux aînés angevins sont invités à une séance d’information sur les opportunités de bénévolat offertes au SARA d’Anjou le 19 septembre, à 14h30, dont le lieu demeure à déterminer. La participation à la séance n’engage à rien.

Pour information et détails, on communique avec Catherine Hunter Lapointe, agente de projet, au 514 351-2517 poste 107.

Activités de la SHÉVA

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) organise une sortie au Centre de la nature de Laval accompagnée d’une visite des serres Le paradis des orchidées le 13 septembre prochain.

De plus, une conférence en compagnie de Daniel Fortin se tiendra le 18 septembre, à 19h, au 7500, avenue Goncourt. Pour information, on contacte l’organisme au 514 990-4391 pour plus de détails.

Conférence

Le Carrefour Solidarité Anjou offre une conférence gratuite suivie d’un moment de partage le 23 septembre, à 10h, au Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain Est).

Le sujet de la conférence est «La santé mentale dans le contexte de l’immigration, l’impact sur la famille et les ressources disponibles pour venir en aide».

L’inscription est obligatoire. Pour ce faire ou information, on compose le 514 355-4417.

Reprise des activités au Cercle de l’amitié Anjou

Les activités du Cercle de l’amitié Anjou sont de retour au Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain).

Cours de danse en ligne, billard, cartes, crible, pétanque, scrabble, tricot, etc.

Le coût de la carte de membre est de 5 $. Pour information, on communique avec Jean Laflamme au 450 651-6285.

Programme PAAS Action

Les personnes prestataires de l’aide sociale ont la possibilité de participer au programme PAAS Action pour apprendre, développer leurs compétences et se préparer à participer à un programme d’aide à l’emploi.

Les participants peuvent recevoir un montant additionnel de 130 $ par mois à leur prestation de base et un remboursement de frais de transport ou de garde.

Pour information, on contacte Francine Beauchamp au 514 354-4299 poste 207.

Bénévoles recherchés

La Maison de la famille du Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche de bénévoles avec de l’expérience pour animer des ateliers de cuisine, de couture ou de tricot, à raison de deux heures par semaine.

Pour information, on communique avec Cynthia Morgan au 514 355-4689.

Célébration Baha’is

En octobre 2017, les Baha’is à travers le monde vont célébrer le bicentenaire de la naissance de Bahá’u’lláh, cet éducateur divin qui a offert une nouvelle révélation à l’humanité et a défini un nouveau cadre pour le développement d’une civilisation mondiale qui tient compte à la fois des dimensions spirituelles et matérielles de la vie humaine. À Saint Léonard, Anjou et Mercier, plusieurs activités s’organisent en marge de cet évènement. Pour en savoir plus, appelez au 514 324-0222 ou sur le site bahaimontreal.org.

Cours de français

Le Carrefour Solidarité Anjou offre des cours de français gratuits. Les formations sont dispensées du lundi au jeudi, de 9h à 12h, ou de 13h à 16h. La prochaine session débutera le 25 septembre.

Pour s’inscrire, les participants devront présenter leurs documents d’immigration. Les frais de garderie peuvent être remboursés sous certaines conditions.

Pour information, on joint Manuel Gavidia ou Mme Duarte au 514 355-4417.

Bénévoles recherchés

Le Courrier blanc recherche des retraités pour devenir bénévole lors des dîners communautaires du Service d’aide communautaire Anjou.

Les dîners ont lieu les lundis au sous-sol de l’église Saint-Conrad et les jeudis en alternance aux Jardins Chaumont ainsi qu’au Centre communautaire Anjou.

La tâche des bénévoles est de servir aux tables, desservir le repas, laver et ranger la vaisselle et coanimer des activités ludiques aux aînés après le repas.

Pour information, on compose le 514 354-4299.