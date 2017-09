Agenda de Mercier, semaine du 11 septembre

Centre 50+ Anjou – Louis-Riel

Le Centre 50+ Anjou – Louis-Riel reprend ses activités au 6444, rue Lescarbot, à compter du mardi 5 septembre avec la danse en ligne à 10h et le yoga sur chaise le mardi 12 septembre à 13h30.

Le jeudi 28 septembre, à 10h30, ce sont les séances d’éducation somatique (Feldenkrais) qui sont de retour.

Au deuxième étage du 6825, de la rue Sherbrooke, reprise des jeux (cartes, rummy) le mercredi 6 septembre à 13h.

Le jeudi 14 septembre, à 14h, exercice de souplesse et d’équilibre taï-chi et gi-qong (nouveau).

Carte de membre et inscription 10 minutes avant le début du premier cours.

L’assemblée générale annuelle de l’organisme aura lieu le mercredi 27 septembre à 15h. Pour information, on compose le 514 252-9789.

CRC Saint-Donat

La Corporation du Centre récréatif et communautaire (CRC) Saint-Donat tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 26 septembre, à 18h30, au 6547, rue de Marseille.

Les participants pourront exprimer leurs commentaires, projets et suggestions afin d’améliorer l’offre de service de leur centre de loisirs.

Il y aura également des élections pour élire le nouveau conseil d’administration de l’organisme. Prière de confirmer sa présence avant le 18 septembre en composant le 514 253-8913.

Par ailleurs, la période des inscriptions pour les activités du CRC est entamée. Les activités débutent dans la semaine du 18 septembre. Pour information, on peut consulter le site de l’organisme au http://www.crcstdonat.org.

Âge d’or Notre-Dame-des-Victoires

Pour la nouvelle session, le club d’âge d’or Notre-Dame-des-Victoires offrira plusieurs activités.

Billard, du lundi au vendredi de 13h à 16h; cours de danse en ligne, les mardis de 9h30 à 11h; bingo, les mardis à 12h45 et quilles au centre Domaine, les jeudis à 13h. Pour information, on contacte Colette St-Hilaire au 514 899-5507.

Lancement pastoral et catéchétique 2017

«Au cœur de la foi… la mission!» est un moment de réflexion sur la mission à l’église Saint-Fabien le samedi 23 septembre.

15h: accueil au sous-sol; 16h30: messe. Un service de garderie est prévu.

Livreur recherché

Le Sésame est à la recherche d’un livreur bénévole disponible du lundi au vendredi, de 10h à 14h, et possédant un permis de conduire valide. Voiture fournie.

Le repas du midi est offert au bénévole et compensation en denrées alimentaires. Pour information, on joint Stéphane au 514 493-7656.

Reprise des activités au centre Info-Femmes

Le centre Info-Femmes est fin prêt à entamer une nouvelle session.

Conférences, ateliers, groupe de discussion, formation, socialisation, déjeuner-causerie, une panoplie d’activités sont offertes.

La carte de membre est disponible au coût de 7 $ et donne droit à une sortie gratuite entre le 19 octobre et 16 novembre.

Pour plus de renseignements sur les heures d’ouverture du centre ou activités, on compose le 514 355-4529.

Recrutement de bénévoles

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont faisant partie du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1.