Agenda d’Anjou, semaine du 18 septembre

Conférence

Le Carrefour Solidarité Anjou offre une conférence gratuite suivie d’un moment de partage le 23 septembre, à 10h, au Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain Est).

Le sujet de la conférence est «La santé mentale dans le contexte de l’immigration, l’impact sur la famille et les ressources disponibles pour venir en aide».

L’inscription est obligatoire. Pour ce faire ou information, on compose le 514 355-4417.

Reprise des activités au Cercle de l’amitié Anjou

Les activités du Cercle de l’amitié Anjou sont de retour au Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain).

Cours de danse en ligne, billard, cartes, crible, pétanque, scrabble, tricot, etc.

Le coût de la carte de membre est de 5 $.

L’organisme tiendra son premier souper BBQ le 20 octobre. Les billets sont en vente au coût de 12 $ pour les membres et de 14 $ pour les non-membres.

Pour information, on communique avec Jean Laflamme au 450 651-6285.

Célébration Baha’is

En octobre 2017, les Baha’is à travers le monde vont célébrer le bicentenaire de la naissance de Bahá’u’lláh, cet éducateur divin qui a offert une nouvelle révélation à l’humanité et a défini un nouveau cadre pour le développement d’une civilisation mondiale qui tient compte à la fois des dimensions spirituelles et matérielles de la vie humaine. À Saint Léonard, Anjou et Mercier, plusieurs activités s’organisent en marge de cet évènement. Pour en savoir plus, appelez au 514 324-0222 ou sur le site bahaimontreal.org.

Cours de français

Le Carrefour Solidarité Anjou offre des cours de français gratuits. Les formations sont dispensées du lundi au jeudi, de 9h à 12h, ou de 13h à 16h. La prochaine session débutera le 25 septembre.

Pour s’inscrire, les participants devront présenter leurs documents d’immigration. Les frais de garderie peuvent être remboursés sous certaines conditions.

Pour information, on joint Manuel Gavidia ou Mme Duarte au 514 355-4417.

Conférence

Le Cercle de fermières Anjou, en collaboration avec le Service de sécurité incendie de Montréal, organise une conférence sur la «sécurité incendie» le lundi 25 septembre, à 13h, à la salle 24 du Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain Est).

Par ailleurs, l’organisme tiendra une Journée porte ouverte le samedi 30 septembre, de 10h à 15h, au local 104 du Centre communautaire Anjou, dans le cadre des Journées de la culture. Les visiteurs auront droit à des démonstrations des différentes techniques artisanales et à une exposition d’articles créés par les membres.

Causerie du CHORRA

Le CHORRA invite les femmes angevines à une rencontre-causerie ayant pour thème la santé et le bien-être des femmes.

L’activité aura lieu le 22 septembre, de 19h à 21h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau). Un léger goûter sera servi.

Pour s’inscrire on joint Marie Bénita au 514 493-8278.

Sorties du Cercle de l’amitié Anjou

Plusieurs sorties figurent à l’agenda du Cercle de l’amitié Anjou au cours des prochaines semaines.

«Noël en automne» deux nuits et trois jours Au vieux foyer à Val-David du 9 au 11 novembre. Le prix varie en fonction du type d’occupation.

Brunch et spectacle de Tom Jones et Angelbert Humperdinck au Casino de Montréal le 19 novembre.

Pour information, on communique avec Micheline Charpentier au 514 727-3531.

Programme PAAS Action

Les personnes prestataires de l’aide sociale ont la possibilité de participer au programme PAAS Action pour apprendre, développer leurs compétences et se préparer à participer à un programme d’aide à l’emploi.

Les participants peuvent recevoir un montant additionnel de 130 $ par mois à leur prestation de base et un remboursement de frais de transport ou de garde.

Pour information, on contacte Francine Beauchamp au 514 354-4299 poste 207.

Bénévoles recherchés

La Maison de la famille du Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche de bénévoles avec de l’expérience pour animer des ateliers de cuisine, de couture ou de tricot, à raison de deux heures par semaine.

Pour information, on communique avec Cynthia Morgan au 514 355-4689.

Assemblée générale annuelle d’Au fil du temps d’Anjou

L’association Au fil du temps d’Anjou tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 11 0ctobre, à compter de 15h30, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Seuls les membres actifs en règle en date du 4 octobre 2017 sont invités. L’assemblée se terminera par un buffet froid.

Bénévoles recherchés

Le Courrier blanc recherche des retraités pour devenir bénévole lors des dîners communautaires du Service d’aide communautaire Anjou.

Les dîners ont lieu les lundis au sous-sol de l’église Saint-Conrad et les jeudis en alternance aux Jardins Chaumont ainsi qu’au Centre communautaire Anjou.

La tâche des bénévoles est de servir aux tables, desservir le repas, laver et ranger la vaisselle et coanimer des activités ludiques aux aînés après le repas.

Pour information, on compose le 514 354-4299.