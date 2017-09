Agenda Anjou, semaine du 25 septembre

Journée internationale des aînés

Concertation Anjou invite les aînés à une grande fête le 1er octobre, de 13h à 16h, au Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain Est), afin de souligner la Journée internationale des aînés.

Au menu: chansons, courtes pièces de théâtre, desserts et sucreries, prix de présence et plus encore.

L’activité est gratuite et ouverte à tous. Pour information, on joint Daniel Duranleau, de Concertation Anjou, au 514 351-4173.

Sorties du Cercle de l’amitié Anjou

Plusieurs sorties figurent à l’agenda du Cercle de l’amitié Anjou au cours des prochaines semaines.

«Noël en automne» deux nuits et trois jours Au vieux foyer à Val-David du 9 au 11 novembre. Le prix varie en fonction du type d’occupation.

Brunch et spectacle de Tom Jones et Angelbert Humperdinck au Casino de Montréal le 19 novembre.

Pour information, on communique avec Micheline Charpentier au 514 727-3531.

Assemblée générale annuelle d’Au fil du temps d’Anjou

L’association Au fil du temps d’Anjou tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 11 octobre, à compter de 15h30, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Seuls les membres actifs en règle en date du 4 octobre 2017 sont invités. L’assemblée se terminera par un buffet froid.

Bénévoles recherchés

La Maison de la famille du Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche de bénévoles avec de l’expérience pour animer des ateliers de cuisine, de couture ou de tricot, à raison de deux heures par semaine.

Pour information, on communique avec Cynthia Morgan au 514 355-4689.

Carrefour des femmes d’Anjou

Plusieurs activités sont organisées au Carrefour des femmes d’Anjou au cours des prochains jours.

«Bouge avant que ça rouille» le lundi 2 octobre à 13h.

Atelier sur les risques des produits à 13h, le mardi 3 octobre.

Le mercredi 4 octobre: «Marche 1000 parapluie» (départ est à 9h), atelier d’éveil à la lecture pour les 3 à 6 ans à 9h30 et jasette en anglais dès 13h30. Dîner interculturel à 11h30 le jeudi 5 septembre.

Pour information et inscription, on compose le 514 351-7974. Halte-garderie disponible gratuitement lors des activités. Il faut toutefois réserver 48h à l’avance.

Programme PAAS Action

Les personnes prestataires de l’aide sociale ont la possibilité de participer au programme PAAS Action pour apprendre, développer leurs compétences et se préparer à participer à un programme d’aide à l’emploi.

Les participants peuvent recevoir un montant additionnel de 130 $ par mois à leur prestation de base et un remboursement de frais de transport ou de garde.

Pour information, on contacte Francine Beauchamp au 514 354-4299 poste 207.

Activités du CHORRA

Ayant pignon sur rue au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau), le Centre humanitaire d’organisation de ressources et de référence d’Anjou (CHORRA), organisme communautaire au service de la population angevine depuis 21 ans, offre une panoplie d’activités pour la session automnale.

Services d’accompagnement et de traduction (avocat, immigration, etc.), services d’encadrement des nouveaux arrivants, cafés-rencontres, dîners-échanges, éducation alimentaire, cuisine collective, dépannage alimentaire, club des femmes du CHORRA, et plus encore.

Pour participer aux activités ou information, on contacte Marie Bénita au 514 493-8278. Une halte-garderie est offerte pour les familles participant aux activités.

Bénévoles recherchés

Le Courrier blanc recherche des retraités pour devenir bénévole lors des dîners communautaires du Service d’aide communautaire Anjou.

Les dîners ont lieu les lundis au sous-sol de l’église Saint-Conrad et les jeudis en alternance aux Jardins Chaumont ainsi qu’au Centre communautaire Anjou.

La tâche des bénévoles est de servir aux tables, desservir le repas, laver et ranger la vaisselle et coanimer des activités ludiques aux aînés après le repas.

Pour information, on compose le 514 354-4299.

Reprise des activités au Cercle de l’amitié Anjou

Les activités du Cercle de l’amitié Anjou sont de retour au Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain).

Cours de danse en ligne, billard, cartes, crible, pétanque, scrabble, tricot, etc.

Le coût de la carte de membre est de 5 $.

L’organisme tiendra son premier souper BBQ le 20 octobre. Les billets sont en vente au coût de 11 $ pour les membres et de 13 $ pour les non-membres.

Pour information, on communique avec Jean Laflamme au 450 651-6285.

Célébration Baha’is

En octobre 2017, les Baha’is à travers le monde vont célébrer le bicentenaire de la naissance de Bahá’u’lláh, cet éducateur divin qui a offert une nouvelle révélation à l’humanité et a défini un nouveau cadre pour le développement d’une civilisation mondiale qui tient compte à la fois des dimensions spirituelles et matérielles de la vie humaine. À Saint Léonard, Anjou et Mercier, plusieurs activités s’organisent en marge de cet évènement. Pour en savoir plus, appelez au 514 324-0222 ou sur le site bahaimontreal.org.