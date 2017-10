Agenda d’Anjou, semaine du 2 octobre

Assemblée générale annuelle d’Au fil du temps d’Anjou

L’association Au fil du temps d’Anjou tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 11 octobre, à compter de 15h30, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Seuls les membres actifs en règle en date du 4 octobre 2017 sont invités. L’assemblée se terminera par un buffet froid.

Par ailleurs, l’association est à la recherche de joueurs de quilles pour compléter ses équipes. Pour information sur les quilles, on joint Lucien au 514 352-7591.

Festival de la soupe

Le SAC Anjou, en collaboration avec la Caisse Desjardins d’Anjou-Tétreaultville, invite les gens à déguster «un bol pour la cause» dans le cadre du Festival de la soupe, une activité de financement au profit du Courrier blanc.

L’événement se tiendra le vendredi 13 octobre, de 11h30 à 13h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau). Les billets sont en vente au coût de 20 $ au SAC Anjou (6497, avenue Azilda). Pour information, on compose le 514 354-4299.

Activités du CHORRA

Ayant pignon sur rue au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau), le Centre humanitaire d’organisation de ressources et de référence d’Anjou (CHORRA), organisme communautaire au service de la population angevine depuis 21 ans, offre une panoplie d’activités pour la session automnale.

Services d’accompagnement et de traduction (avocat, immigration, etc.), services d’encadrement des nouveaux arrivants, cafés-rencontres, dîners-échanges, éducation alimentaire, cuisine collective, dépannage alimentaire, club des femmes du CHORRA, et plus encore.

Pour participer aux activités ou information, on contacte Marie Bénita au 514 493-8278. Une halte-garderie est offerte pour les familles participant aux activités.

Conférence sur la lecture des étiquettes nutritionnelles

Les Ateliers mot à mot du SAC Anjou tiendra une conférence gratuite le mercredi 11 octobre, de 13h à 15h, sur la lecture des étiquettes nutritionnelles.

Elle aura lieu aux Ateliers mot à mot (8656, avenue Chaumont). L’activité est gratuite mais il faut obligatoirement s’inscrire préalablement. Pour information, on communique avec Claudia Lavallée au 514 354-6526.

Carrefour des femmes d’Anjou

Plusieurs activités sont organisées au Carrefour des femmes d’Anjou au cours des prochains jours.

Atelier S.O.S. Maman le mardi 10 octobre à 10h et Destinée à 13h.

Cuisine collective le mercredi 11 octobre, dès 9h, et Jasette en anglais à 13h30. Sortie exploratrice de Montréal à 10h, le jeudi 12 septembre, et planification de la cuisine collective à 14h.

Pour information et inscription, on compose le 514 351-7974. Halte-garderie disponible gratuitement lors des activités. Il faut toutefois réserver 48h à l’avance.

Bénévoles recherchés

La Maison de la famille du Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche de bénévoles avec de l’expérience pour animer des ateliers de cuisine, de couture ou de tricot, à raison de deux heures par semaine.

Pour information, on communique avec Cynthia Morgan au 514 355-4689.

Inscription au Club féminin de ski de fond d’Anjou

Le Club féminin de ski de fond d’Anjou propose huit sorties de ski de fond et de raquette à l’extérieur de Montréal les mercredis, de janvier et février 2018.

Le coût est de 160 $ pour les détentrices de la carte de citoyen d’Anjou et de 175 $ pour les autres. Le transport est fourni en autobus de luxe. Les participantes doivent fournir leur équipement.

Les inscriptions pour la prochaine saison auront lieu le mardi 17 octobre, de 19h à 20h, au 7500, rue Goncourt, dans l’aire publique de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

Reprise des activités au Cercle de l’amitié Anjou

Les activités du Cercle de l’amitié Anjou sont de retour au Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain).

Cours de danse en ligne, billard, cartes, crible, pétanque, scrabble, tricot, etc.

Le coût de la carte de membre est de 5 $.

L’organisme tiendra son premier souper BBQ le 20 octobre. Les billets sont en vente au coût de 11 $ pour les membres et de 13 $ pour les non-membres.

Pour information, on communique avec Jean Laflamme au 450 651-6285.