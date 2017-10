Agenda de Mercier, semaine du 10 octobre

Dîner fèves au lard

Un dîner fèves au lard aura lieu le vendredi 13 octobre, de 11h30 à 13h, au Chez-Nous de Mercier-Est (7958, rue Hochelaga), sous le thème de l’Halloween et du Vendredi 13.

Organisé par la Fraternité des policiers et policières de Montréal et le SPVM, cette activité est une collecte de fonds au profit des plus démunis montréalais. Le repas, au coût de 7 $, comprend fèves au lard, petit pain, gâteau, beurre et breuvage.

Le Chez-Nous tiendra également un encan silencieux au cours duquel les participants pourront miser sur des bières de microbrasseries et autres produits dignes des sept péchés capitaux.

Pour inscription, on compose le 514 354-5131.

Vente de garage

Les élèves des groupes de 3e, 4e, 5e et 6e années du service de garde de l’école Guillaume-Couture organise une vente de garage le 14 octobre (remis au 21 octobre en cas de pluie) afin de récolter des fonds pour leurs activités.

L’événement se tiendra dans la cour de l’école Guillaume-Couture (6300, Albani) et l’entrée est gratuite.

Bières et fromages de MAGI

Le traditionnel événement-bénéfice Bières et fromages de la maison des jeunes MAGI se tiendra le 19 octobre, dès 17h, au Lux Gouverneur (5500, rue Sherbrooke).

Stationnement disponible à l’école secondaire Marguerite-De Lajemmerais sur présentation du billet d’entrée.

Les billets sont en vente au coût de 80 $. À l’achat de cinq billets, le sixième est gratuit. Pour information, on contacte Marilyn Gill au 514 259-7692 poste 22.

Chauffeurs bénévoles recherchés

Le Centre d’entraide le Rameau d’Olivier est à la recherche de bénévoles avec automobile pour accompagner des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux.

Le kilométrage est remboursé. Pour offrir ses services, on communique avec Danielle au 514 254-6035.