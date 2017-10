Agenda d’Anjou, semaine du 23 octobre

Activités du CHORRA

Ayant pignon sur rue au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau), le Centre humanitaire d’organisation de ressources et de référence d’Anjou (CHORRA), organisme communautaire au service de la population angevine depuis 21 ans, offre une panoplie d’activités pour la session automnale.

Services d’accompagnement et de traduction (avocat, immigration, etc.), services d’encadrement des nouveaux arrivants, cafés-rencontres, dîners-échanges, éducation alimentaire, cuisine collective, dépannage alimentaire, club des femmes du CHORRA, et plus encore.

Pour participer aux activités ou information, on contacte Marie Bénita au 514 493-8278. Une halte-garderie est offerte pour les familles participant aux activités.

Expo-vente des Mamies tricoteuses

Le comité des jardins Châteauneuf tiendra une expo-vente, avec la collaboration des Mamies tricoteuses, le samedi 28 octobre, de 9h30 à 15h30, dans la salle communautaire du 7800, boulevard de Châteauneuf.

Plusieurs articles d’artisanat, des produits de laine et articles divers seront en vente. Un buffet à prix abordable sera servi et des billets seront en vente pour le tirage d’un moitié-moitié ainsi que d’une cafetière Keurig.

Tous les profits seront versés à des œuvres de bienfaisance. Pour information: lesjardinschateauneuf@hotmail.com.

Sortie

L’association Au fil du temps d’Anjou invite les gens à assister au spectacle «Piano Men Experience» qui se tiendra le 2 novembre au théâtre Hector-Charland.

Pour information, on communique avec Ginette au 514 524-9443.

Activités pour aînés

Le Bel Âge d’Anjou propose un souper dansant Noir et Blanc, le samedi 4 novembre, de 18h à minuit, au coût de 25$ pour les membres et 30$ pour les non-membres. Les participants peuvent apporter leur boisson.

Une activité de jeux de cartes est offerte aux membres, les 29 octobre, 12 et 16 novembre, de 14h à 16h30, au coût de 2$.

Pour de l’information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385 ou au belageanjou@gmail.com.

Conférence

Les Ateliers mot à mot tiennent une conférence gratuite intitulée «Le stress et l’anxiété» le mercredi 6 novembre, de 13h30 à 15h30, dans les locaux de l’organisme situés au 8656, avenue Chaumont.

L’activité sera animée par Luce Denault, intervenante sociale. L’inscription est obligatoire. Pour information, on joint Claudia Lavallée au 514 354-6526.

Atelier de Noël

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) organise un atelier de Noël intitulé «Noël, découverte et inspiration» à la Pépinière Éco-Verdure de Saint-Eustache.

L’activité aura lieu le mardi 14 novembre. Le coût pour y prendre part est de 10 $ pour les membres et de 20 $ pour les non-membres.

Le départ aura lieu à 18h30 du stationnement du centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau). Pour inscription ou information, on communique avec la SHÉVA au 514 990-4391.

Recherche de joueurs de quilles

L’association Au fil du temps d’Anjou est à la recherche de joueurs de quilles pour compléter ses équipes, les lundis, à 13h, à la salle Anjou-sur-le-lac.

Pour information, on compose le 514 352-7591.

Bénévoles recherchés

La Maison de la famille du Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche de bénévoles avec de l’expérience pour animer des ateliers de cuisine, de couture ou de tricot, à raison de deux heures par semaine.

Pour information, on communique avec Cynthia Morgan au 514 355-4689.

Concours de chant Anjou Star

Il est présentement temps de s’inscrire pour la troisième édition du concours de chant Anjou Star.

Deux catégories sont au programme: 8-12 as et 13-17 ans. Les auditions auront lieu le 10 décembre et plusieurs prix sont à gagner.

Le formulaire d’inscription est accessible au http://www.anjoustar.ca. Pour information, on compose le 514 677-1096.