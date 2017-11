Agenda de Mercier, semaine du 20 novembre

À la bonne franquette

La prochaine activité de l’organisme À la bonne franquette se déroulera le mercredi 22 novembre, de 11h à 13h, au sous-sol de la paroisse Saint-François-d’Assise (750, rue Georges-Bizet).

Les participants pourront y savourer gratuitement une soupe et un dessert. Aucune inscription n’est nécessaire.

Au cours de l’activité, le thème du jour sera: «prévenir les problèmes de santé», en compagnie d’organismes de prévention.

Journée de vaccination dans Tétreaultville

Le députée de La Pointe-de-l’île, Mario Beaulieu, organise , en collaboration avec l’Association pulmonaire du Québec, une journée de vaccination contre la grippe et la pneumonie le vendredi 24 novembre, de 8h à 12h, dans les locaux du Service des loisirs Sainte-Claire (8695, rue Hochelaga).

Des bénévoles seront présents pour accueillir les personnes désireuses de se faire vacciner. Un café et des biscuits seront offerts aux gens. Pour information, on compose le 514 645-0101.

Theater of Life à Station Vu

L’organisme communautaire le Sésame convie les gens à une projection spéciale du film Theater of Life à Station Vu le 29 novembre, à 19h, dans les locaux du cinéma de quartier (8075, rue Hochelaga, bureau 201).

Le film sera présenté en version originale anglaise et sous-titré en français. Il aborde le sujet du gaspillage alimentaire ainsi que les pistes de solution.

Une contribution de 2 $ est suggérée et il est obligatoire de s’inscrire préalablement auprès de Valérie Duval, du Sésame, au 514 493-7656 ou valerieduval@lesesame.org.

Concert de Noël

Le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs organise un concert de Noël le vendredi 1er décembre, à compter de 19h30, en compagnie de Nathalie Choquette, soprano, sa fille Éléonore et le Chœur des Petits chanteurs de Laval.

Les musiciens interprèteront plusieurs des plus beaux chants de Noël. Les billets sont en vente au secrétariat du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs (4000, rue Bossuet) et les paiements doivent être faits en argent ou par chèque. Pour information, on compose le 514 254-5376.

Cinéma en famille gratuit

Dans le cadre du projet Parents-relais, les familles et résidents de Mercier-Est sont invités à la projection de courts-métrages d’animation pour petits et grands le samedi 2 décembre, à partir de 13h30, au cinéma de quartier Station Vu (8075, rue Hochelaga, bureau 201).

L’activité est gratuite. Du maïs soufflé et des breuvages seront offerts gratuitement aux personnes présentes. Les places sont toutefois limitées, premier arrivé, premier servi.

Rappelons que la mission du projet-pilote Parents-relais, démarré en septembre dernier, est d’aller à la rencontre des parents de Mercier-Est afin de les orienter, de les accompagner et de leur faire découvrir le quartier et ses ressources. Au cours de l’activité, les parents volontaires seront présents pour répondre à toutes les questions concernant ce projet d’engagement citoyen réalisé conjointement par la Maison des familles de Mercier-Est et le Carrefour jeunesse emploi de Mercier.

Bénévoles recherchés

Le Club des petits déjeuners a un urgent besoin de bénévoles. Ces derniers sont responsables de préparer et servir le déjeuner aux enfants dans les écoles avant le début des classes.

Pour information, on communique avec Carole Harnois au 450 641-3230 poste 3357 ou 1 888 442-1217. Les personnes intéressées peuvent également aller au clubdejeuner.org/devenir-benevole.