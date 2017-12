Agenda d’Anjou, semaine du 4 décembre

PDQ 46

À l’occasion du temps des Fêtes, le comptoir des agents du poste de quartier (PDQ) 46 (6850, boulevard Joseph-Renaud) sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier.

Lors de cette période, les policiers continueront à effectuer la patrouille régulière de l’arrondissement d’Anjou. Pour toute assistance policière, on compose le 911.

Session d’information sur les programmes fédéraux pour aînés

Concertation Anjou organise avec le soutien de Service Canada une session d’information sur les différents programmes fédéraux pour aînés le jeudi 7 décembre, à 13h30, au Centre communautaire Anjou (7800, Métropolitain Est).

Parmi les sujets, il sera abordé la sécurité de vieillesse, le supplément de revenu garanti, l’allocation de survivant, etc.

L’activité est gratuite et ouverte à tous. Pour information, on compose le 514 351-4173.

Sortie

L’association Au fil du temps organise une sortie à l’église de la Purification de Repentigny pour le spectacle «Ma belle si tu voulais» le jeudi 15 février.

Réservation avant le 15 décembre. Pour information, on joint Roland au 514 352-8630.

Souper de fin d’année

Le Bel âge d’Anjou tiendra un souper de fin d’année avec soirée dansante le dimanche 31 décembre, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Le souper débute à 18h, la soirée dansante à 20h et un goûter de fin de soirée sera servi à minuit.

Le coût est de 35 $ pour les membres et de 45 $ pour les non-membres. Les gens peuvent apporter leur boisson. Pour information, on communique avec Cécile Tardif au 514 355-9385.

Concours de chant Anjou Star

Il est présentement temps de s’inscrire pour la troisième édition du concours de chant Anjou Star.

Deux catégories sont au programme: 8-12 as et 13-17 ans. Les auditions auront lieu le 10 décembre et plusieurs prix sont à gagner.

Le formulaire d’inscription est accessible au http://www.anjoustar.ca. Pour information, on compose le 514 677-1096.

Souper des Fêtes

Le Cercle de l’amitié Anjou organise un souper des Fêtes le 9 décembre prochain. Le coût pour les membres est de 30 $ et de 35 $ pour les non-membres.

Par ailleurs, les activités du club se tiennent tous les mardis, à compter de 13h, au Centre communautaire Anjou.

Les cours de danse ont pour leur part lieu les mardis à compter de 9h, au centre Roger-Rousseau.

Pour information, on joint Jean au 450 651-6285.

Le Bel âge d’Anjou

Noël rock & roll et les grands classiques du temps des Fêtes avec Martin Fontaine le vendredi 15 décembre, à la salle Renaissance (7550, boulevard Henri-Bourassa).

Les billets sont en vente au coût de 119 $ par personne comprenant le souper quatre services, le spectacle, la danse, les taxes et les frais de services.

Un cocktail est offert à compter de 17h et le souper débute à 18h. Le transport est la responsabilité des participants. Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est un organisme qui aide les familles et les personnes à faible revenu de l’arrondissement d’Anjou depuis près de 40 ans.

Afin de compléter son équipe de chauffeurs, l’organisme est actuellement à la recherche d’un bénévole disponible le mercredi matin pour aller chercher des denrées alimentaires à Moisson Montréal. Toutefois, le camion doit être récupéré le mardi.

Les candidats doivent détenir un permis classe 5, avoir un dossier de conduite impeccable ainsi qu’une bonne condition physique. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Recherche de joueurs de quilles

L’association Au fil du temps d’Anjou est à la recherche de joueurs de quilles pour compléter ses équipes, les lundis, à 13h, à la salle Anjou-sur-le-lac.

Pour information, on compose le 514 352-7591.

Bénévoles recherchés

La Maison de la famille du Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche de bénévoles avec de l’expérience pour animer des ateliers de cuisine, de couture ou de tricot, à raison de deux heures par semaine.

Pour information, on communique avec Cynthia Morgan au 514 355-4689

Activités du CHORRA

Ayant pignon sur rue au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau), le Centre humanitaire d’organisation de ressources et de référence d’Anjou (CHORRA), organisme communautaire au service de la population angevine depuis 21 ans, offre une panoplie d’activités pour la session automnale.

Services d’accompagnement et de traduction (avocat, immigration, etc.), services d’encadrement des nouveaux arrivants, cafés-rencontres, dîners-échanges, éducation alimentaire, cuisine collective, dépannage alimentaire, club des femmes du CHORRA, et plus encore.

Pour participer aux activités ou information, on contacte Marie Bénita au 514 493-8278. Une halte-garderie est offerte pour les familles participant aux activités.