Agenda de Mercier, semaine du 11 décembre

Ateliers de basketball

Les Citadins, club sportif de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), offriront des ateliers de basketball gratuits pour les garçons et filles de 6 à 15 ans le vendredi 15 décembre, de 18h à 20h30, au Centre Pierre-Charbonneau (3000, boulevard Viau).

Au programme, exercices de «dribbles», de passes, de «lay up» en compagnie des joueurs de l’équipe de basketball de l’UQAM.

Les participants n’ont qu’à apporter un short, chandail, espadrilles et une bouteille d’eau.

De plus, en préparation pour les Jeux de Montréal 2018, il y aura recrutement afin de former l’équipe compétitive qui y prendra part ainsi que formation d’équipes pour la ligue de basketball de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

Pour s’inscrire, on communique avec le Service des loisirs Saint-Justin au 514 872-1821 ou avec le Service des loisirs Sainte-Claire au 514 354-0390.

Réveillon de Noël

La Fondation du père Bernard Morin tiendra un «Réveillon de Noël» pour toute personne seule ou dans le besoin le 24 décembre, à compter de 21h, à la paroisse Marie-Reine-des-Cœurs (5905, rue Turenne).

Repas, cadeaux pour les enfants, livres et vêtements sans oublier la présence du père Noël et de la Fée des étoiles.

Les billets sont en vente en nombre limité au coût de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Pour se les procurer, on compose le 514 598-0787 ou en personne les 16 et 17 décembre au sous-sol de l’église, toujours au 5905, rue Turenne. L’entrée se fait par le stationnement rue Bossuet.

Par ailleurs, des bénévoles sont actuellement recherchés pour voir au bon déroulement de l’événement. Pour information, on compose le 514 598-0787.

Formation

Le Centre récréatif et communautaire (CRC) Saint-Donat offre la formation d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) en février prochain aux personnes intéressées à devenir moniteur de camp de jour.

Pour information et inscription, on compose le 514 253-8913.

Souper dansant

Le club social des Amis de Saint-Fabien tient un souper dansant de Noël le 15 décembre, au sous-sol de l’église Saint-Fabien (6455, avenue de Renty).

L’événement coïncide avec la fin de la session et les activités reprendront dès la deuxième semaine de janvier.

Cours de danse, mise en forme, ping-pong, cartes, yoga sur chaise (à compter du 23 janvier et préférable de s’inscrire à l’avance) seront au programme.

Pour information, on joint Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Chez-Nous de Mercier-Est

Les Cousettes du Chez-Nous de Mercier-Est offre un service de couture et de réparation à prix modique.

Elles effectuent des retouches sur mesure sur tous les vêtements. Elles vous accueillent chaque vendredi, de 9h30 à 12h, dans les locaux du Chez-Nous de Mercier-Est (7958, rue Hochelaga.

Par ailleurs, elles sont toujours à la recherche de gens intéressés à se joindre à leur équipe de bénévoles. Pour information, on compose le 514 354-5131.

Offre d’emploi

Solidarité Mercier-Est est à la recherche d’un(e) agent(e) de développement social (enfant-famille-communauté) pour se joindre à son équipe, plus précisément, au volet développement social. L’agent(e) aura le mandat de coordonner la fin de la démarche Enfance-famille financée par Avenir d’Enfants (fin prévue en 2019) ainsi qu’à la réalisation du plan d’action 2017+ Enfant (0-17)-Famille-Communauté, rédigé et adopté par le Comité de développement social (CDS) en avril 2017. Pour plus de renseignements, on visite http://solidaritemercierest.org/emplois/.