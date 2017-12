Agenda d’Anjou, semaine du 18 décembre

Souper de fin d’année

Le Bel âge d’Anjou tiendra un souper de fin d’année avec soirée dansante le dimanche 31 décembre, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Le souper débute à 18h, la soirée dansante à 20h et un goûter de fin de soirée sera servi à minuit.

Le coût est de 35 $ pour les membres et de 45 $ pour les non-membres. Les gens peuvent apporter leur boisson. Pour information, on communique avec Cécile Tardif au 514 355-9385.

Ateliers informatiques

Le Courrier blanc, programme du SAC Anjou, offre aux personnes de 55 ans et plus des formations de retouches photos, d’initiation à la caméra numérique ou à la fonction de caméra numérique, traitement de texte, Excel, Windows 10, Internet de base, tablette et téléphone intelligent. Les ateliers débutent le 21 janvier.

Les ateliers sont conditionnels au paiement d’une inscription annuelle de 25 $. Les coûts des formations varient de 12 $ à 50 $. Pour information, on compose le 514 354-4299.

PDQ 46

À l’occasion du temps des Fêtes, le comptoir des agents du poste de quartier (PDQ) 46 (6850, boulevard Joseph-Renaud) sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier.

Lors de cette période, les policiers continueront à effectuer la patrouille régulière de l’arrondissement d’Anjou. Pour toute assistance policière, on compose le 911.

Sortie

L’association Au fil du temps organise une sortie à l’église de la Purification de Repentigny pour le spectacle «Ma belle si tu voulais» le jeudi 15 février.

Réservation avant le 15 décembre. Pour information, on joint Roland au 514 352-8630.

Bénévoles recherchés au SAC Anjou

Dans le cadre de sa campagne majeure de financement pour la construction de la nouvelle maison du SAC Anjou, l’organisme est à la recherche de bénévoles qui ont un intérêt et de l’expérience en marketing ou collecte de fonds.

Les tâches à accomplir sont d’effectuer des appels téléphoniques selon une grille d’appel déterminée; faire des rappels téléphoniques; participer au Comité de collecte de fonds.

Les personnes intéressées doivent contacter Francine Beauchamp au 514 354-4299 poste 207.

Période d’inscription Au fil du temps d’Anjou

L’association Au fil du temps d’Anjou tiendra une période d’inscription en vue de la prochaine session le 4 janvier, de 13h à 15h, au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil (7500, avenue Goncourt).

Au programme: danse, mise en forme, gymnastique douce, yoga, stretching, aquaforme, peinture et quilles. Pour information, on contacte Ginette au 514 524-9443.

Pause pour le période des Fêtes au Bel âge d’Anjou

Les activités du Bel âge d’Anjou seront de retour en janvier pour une nouvelle session.

Danse en ligne (pratique), du 11 janvier au 24 mai, de 19h à 21h. Le coût est de 10 $ si inscrit à un cours sinon 20 $ pour l’année.

Cours de danse en ligne tous les lundis du 15 janvier au 21 mai. Pour les débutants, de 18h30 à 19h30, 55 $ pour la session ou 4 $ par cours. Pour les intermédiaires ou avancés, de 9h30 à 11h30 et 19h45 à 21h45, 65 $ pour la session ou 5 $ par cours.

Baseball-poches tous les lundis, du 15 janvier au 23 avril, de 13h à 16h30. Cartes les 14 et 28 janvier, les 11 et 25 février, les 11 et 25 mars, les 15 et 29 avril, ainsi que le 6 mai, de 14h à 16h30.

Bingo tous les dimanches du 14 janvier au 6 mai, de 18h45 à 22h. Toutes les activités se déroulent au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau). Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

Cercle amitié Anjou

Les activités du Cercle amitié Anjou seront de retour à compter du 9 janvier, au Centre communautaire Anjou.

Cours de danse en ligne dès le 16 janvier, 9h, au centre Roger-Rousseau. Bingo au début de chaque mois.

La carte de membre est en vente au coût de 5 $. Pour information, on communique avec Jean au 450 651-6285. Des sorties sont aussi organisées par Micheline 514 727-3531.