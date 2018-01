Agenda de Mercier, semaine du 15 janvier

Les Amis de Saint-Justin

Le groupe des amis de Saint-Justin a repris ses activités pour une nouvelle session.

Au programme: pétanque (mardi et vendredi), danse en ligne (jeudi) et pétanque-atout (vendredi).

Les activités débutent à 13h15, alors que les portes ouvrent sur le coup de 12h45. La carte de membre, au coût de 10 $, est obligatoire pour prendre part aux activités.

À noter que pour les cours de danse en ligne, la session est de 12 cours et que le paiement complet de 60 $ doit être effectué préalablement.

Pour information, on communique avec Lucille Fréchette au 514 354-3934.

Centre Info-Femmes

L’horaire du Centre Info-Femmes est dorénavant prolongé à certains soirs et fins de semaine afin de rejoindre plus de femmes.

La programmation de la nouvelle session a été truffée de nouveautés, dont des ateliers sur l’estime de soi, la communication, des causeries abordant différents sujets, des sorties, des repas collectifs, des conférences et plus encore. L’inscription est obligatoire pour toutes les activités.

Pour en savoir davantage sur les activités, les animatrices tiendront une soirée d’information le 18 janvier, dès 18h30, dans les locaux de l’organisme (2185, rue des Ormeaux). On peut joindre le centre au 514 355-4529.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles pour tous les secteurs d’activités: cuisine, livreurs avec voiture, fruiterie, comptoir alimentaire…

Repas du midi et denrées alimentaires offerts. Contactez Marie-France au 514-493-7656.

Bibliothèque Mercier

Activité «Explorons les émotions» pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents le samedi 20 janvier, à compter de 11h.

«La musique au corps», atelier de percussion corporelle pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents. L’atelier aura lieu le dimanche 28 janvier, dès 11h.

La bibliothèque Mercier est située au 8105, rue Hochelaga. Les activités sont gratuites, mais l’inscription est obligatoire. Pour ce faire, on compose le 514 872-8738.

Maison des familles de Mercier-Est

Une soirée «soccer et pizza» se tiendra le vendredi 19 janvier, de 17h à 20h. Le coût est de 3 $ par personne, incluant le souper pizza, et gratuit pour les moins de 3 ans, mais la priorité est accordée aux familles avec des enfants de plus de 5 ans.

L’inscription est obligatoire en composant le 514 354-6044.

Yoga sur chaise

La nouvelle session de yoga sur chaise du club social des Amis de Saint-Fabien débute le 23 janvier, au sous-sol de l’église du même nom (6455, avenue de Renty).

Par ailleurs, le prochain souper dansant du groupe aura lieu le 9 février. Pour information, on joint Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

À la Bonne Franquette

Le prochain dîner de l’organisme à la Bonne Franquette se tiendra le mercredi 24 janvier, de 11h à 13h, au sous-sol de la paroisse Saint-François-d’Assise (750, rue Georges-Bizet).

Soupe et dessert gratuit et aucune inscription n’est nécessaire. Le thème du jour sera la prévention des problèmes de santé. Pour l’occasion, des organismes de prévention du quartier seront sur place pour s’entretenir avec les participants.

Activités

Le Centre 50+ Anjou-Louis-Riel (affilié FADOQ) offre des activités au 6444, rue Lescarbot (métro Langelier), pour la session d’hiver 2017 : danse en ligne (mardi 10h00, début 16 janvier) ; yoga sur chaise (mardi 14h00, début 30 janvier) et éducation somatique Feldenkrais (jeudi 10h30, début 8 février). Également au 6825 est, rue Sherbrooke, 2e étage (stationnement, ascenseur du Complexe Magnus Poirier) : cartes, scrabble et jeux de société (mercredi 13h15, début 17 janvier 2018); exercices de souplesse et étirement (jeudi 13h30, début 8 février). Information : Louise-Andrée 514-252-9789.

Recrutement de bénévoles

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent s’engager dans différentes activités destinées aux mieux-être de la clientèle hospitalisée.

Plusieurs postes sont à combler dans les programmes suivants: animalerie, accompagnement, bibliothèque mobile, visites d’amitié, magasin de dépannage.

Les personnes de18 ans et plus, disponibles pour 3-4 heures par semaine, sont priées de communiquer avec Maria Vassetta au 514 251-4000 poste 2188 ou par courriel à activitesbenevole.iusmm@ssss.gouv.qc.ca.

Chez-Nous de Mercier-Est

Les Cousettes du Chez-Nous de Mercier-Est offre un service de couture et de réparation à prix modique.

Elles effectuent des retouches sur mesure sur tous les vêtements. Elles vous accueillent chaque vendredi, de 9h30 à 12h, dans les locaux du Chez-Nous de Mercier-Est (7958, rue Hochelaga.

Par ailleurs, elles sont toujours à la recherche de gens intéressés à se joindre à leur équipe de bénévoles. Pour information 514 354-5131.