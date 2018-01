Agenda de Mercier, semaine du 22 janvier

Yoga sur chaise

La nouvelle session de yoga sur chaise du club social des Amis de Saint-Fabien débute le 23 janvier, au sous-sol de l’église du même nom (6455, avenue de Renty).

Par ailleurs, le prochain souper dansant du groupe aura lieu le 9 février. Pour information, on joint Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

À la Bonne Franquette

Le prochain dîner de l’organisme à la Bonne Franquette se tiendra le mercredi 24 janvier, de 11h à 13h, au sous-sol de la paroisse Saint-François-d’Assise (750, rue Georges-Bizet).

Soupe et dessert gratuit et aucune inscription n’est nécessaire. Le thème du jour sera la prévention des problèmes de santé. Pour l’occasion, des organismes de prévention du quartier seront sur place pour s’entretenir avec les participants.

Activités

« Le Centre 50+ Anjou-Louis-Riel (affilié FADOQ) offre des activités au 6444, rue Lescarbot (métro Langelier), pour la session d’hiver 2017 : danse en ligne (mardi 10h00, début 16 janvier) ; yoga sur chaise (mardi 14h00, début 30 janvier) et éducation somatique Feldenkrais (jeudi 10h30, début 8 février). Également au 6825 est, rue Sherbrooke, 2e étage (stationnement, ascenseur du Complexe Magnus Poirier) : cartes, scrabble et jeux de société (mercredi 13h15, début 17 janvier 2018); exercices de souplesse et étirement (jeudi 13h30, début 8 février). Information : Louise-Andrée 514-252-9789. »

Impôt

Escale famille le Triolet est à la recherche de bénévoles à l’approche de la période des impôts. Vous avez des connaissances de base sur l’impôt des particuliers et vous aimeriez aider des gens à faible revenu à remplir leur déclaration? En prenant part au Programme des bénévoles, vous permettrez à de nombreuses personnes qui ne peuvent pas faire appel à des préparateurs professionnels de bénéficier de toutes les déductions et crédits auxquels elles ont droit.

En tant que bénévole, vous recevrez une formation en ligne offerte conjointement par l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ainsi que tout le soutien nécessaire pour vous permettre de remplir des déclarations de revenus simples. Pour information, on communique avec Mélanie au 514 252-0289.

Activités au parc Félix-Leclerc

Jusqu’au 25 mars, le Comité de surveillance Louis-Riel invite les gens au parc Félix-Leclerc pour une série d’activités hivernales.

Du jeudi au samedi, les citoyens pourront s’y amuser et emprunter gratuitement des raquettes, trottinette des neiges et «crazy carpet».

Aussi tous les samedis, dès 10h, les participants pourront y observer les oiseaux ou encore repérer des traces d’animaux dans la neige. Pour s’inscrire ou plus d’information, on contacte le Comité de surveillance Louis-Riel au 514 899-0642.

Ateliers sur la retraite

Le centre d’entraide Le Pivot (3164, boulevard Langelier) offre une série de huit ateliers sur la retraite en petit groupe, animé par un travailleur social psychothérapeute, qui permettra aux participants de cheminer en vue de cette nouvelle étape, et ce, dans un esprit communautaire.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire au plus tard le 2 février en contactant l’organisme au 514 251-1869. Le coût des ateliers est de 40 $.

Recrutement de bénévoles

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent s’engager dans différentes activités destinées aux mieux-être de la clientèle hospitalisée.

Plusieurs postes sont à combler dans les programmes suivants: animalerie, accompagnement, bibliothèque mobile, visites d’amitié, magasin de dépannage.

Les personnes de18 ans et plus, disponibles pour 3-4 heures par semaine, sont priées de communiquer avec Maria Vassetta au 514 251-4000 poste 2188 ou par courriel à activitesbenevole.iusmm@ssss.gouv.qc.ca.

Chez-Nous de Mercier-Est

Les Cousettes du Chez-Nous de Mercier-Est offre un service de couture et de réparation à prix modique.

Elles effectuent des retouches sur mesure sur tous les vêtements. Elles vous accueillent chaque vendredi, de 9h30 à 12h, dans les locaux du Chez-Nous de Mercier-Est (7958, rue Hochelaga.

Par ailleurs, elles sont toujours à la recherche de gens intéressés à se joindre à leur équipe de bénévoles. Pour information 514 354-5131.

Les Amis de Saint-Justin

Le groupe des amis de Saint-Justin a repris ses activités pour une nouvelle session.

Au programme: pétanque (mardi et vendredi), danse en ligne (jeudi) et pétanque-atout (vendredi).

Les activités débutent à 13h15, alors que les portes ouvrent sur le coup de 12h45. La carte de membre, au coût de 10 $, est obligatoire pour prendre part aux activités.

À noter que pour les cours de danse en ligne, la session est de 12 cours et que le paiement complet de 60 $ doit être effectué préalablement.

Pour information, on communique avec Lucille Fréchette au 514 354-3934.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles pour tous les secteurs d’activités: cuisine, livreurs avec voiture, fruiterie, comptoir alimentaire…

Repas du midi et denrées alimentaires offerts. Contactez Marie-France au 514-493-7656.