Agenda de Mercier, semaine du 26 février

Aides-cuisiniers bénévoles

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier, un organisme qui a comme mission le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche d’aide-cuisiniers bénévoles pour la préparation des repas du mardi.

Pour de plus amples renseignements, on contacte Danielle Tourigny au 514 254-6035.

Exposition

L’auteur et illustrateur Yayo exposera ses œuvres à la Maison de la culture Mercier du 24 février au 8 avril.

Teintés d’humour et de poésie, ses croquis emmènent les gens vers des lieux magiques où l’imagination prend son envol. Dans cette exposition, les visiteurs peuvent apprécier des illustrations originales de ses albums jeunesse ainsi que des croquis et des objets qui ont servi à leurs créations.

Une occasion de rêver et de s’amuser tout en voyageant à travers des histoires illustrées.

Clinique d’impôt

Le Chez-Nous de Mercier-Est organise une clinique d’impôt les 5, 12, 19 et 26 mars dans les locaux de l’organisme (7958, rue Hochelaga).

Le service s’adresse aux personnes de 55 ans et plus à faible revenu (25 000 $ pour une personne seule et 30 000 $ pour un couple) habitant le quartier de Mercier-Est.

Les places sont limitées, il est donc important de s’inscrire préalablement en composant le 514 354-5131.

Théâtre jeunesse

La pièce de théâtre jeunesse «Bête ou ne pas bête» de Sacré Tympan sera présentée le 4 mars, à 14h, à la Maison de la culture Mercier.

Pendant que Maître Corbeau tient en son bec un sac de crottes de fromage, la cigale fait la DJ tout l’été. Un carnivore non indentifié se fait embobiner par du bacon qui grouine, tandis que trois compères canins jouent de malice pour assouvir la faim qui les dévore.

C’est dans le jazz, la musique actuelle, l’électronique, le rap et le jeu clownesque que puise ce microcosme pour croasser, japper, chanter et tendre un miroir aux spectateurs… pas si déformant.

Journée internationale des femmes

Le centre Info-Femmes organise un brunch-spectacle dans le cadre de la Journée internationale des femmes. L’événement se tiendra le dimanche 11 mars, dès 11h, au club de golf de l’île de Montréal (3700, rue Damien-Gauthier).

Les billets sont présentement en vente au coût de 20 $. Les gens peuvent acheter un billet solidaire s’ils ne sont pas disponibles pour y assister en guise de soutien à l’organisme. Une femme vivant une situation plus précaire pourra ainsi participer à l’événement. Pour information, on compose le 514 355-4529.

Club social des Amis de Saint-Fabien

Les cours de yoga sur chaise seront de retour à compter du 13 mars, à 13h, au sous-sol du 6455, de Renty, pour une série de 10 cours.

Par ailleurs, le souper dansant de la Saint-Patrick du club social des Amis de Saint-Fabien aura lieu le 9 mars, à 18h, toujours au sous-sol du 6455, de Renty. Pour information, on communique avec Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Activités au parc Félix-Leclerc

Jusqu’au 25 mars, le Comité de surveillance Louis-Riel invite les gens au parc Félix-Leclerc pour une série d’activités hivernales.

Du jeudi au samedi, les citoyens pourront s’y amuser et emprunter gratuitement des raquettes, trottinette des neiges et «crazy carpet».

Aussi tous les samedis, dès 10h, les participants pourront y observer les oiseaux ou encore repérer des traces d’animaux dans la neige. Pour s’inscrire ou plus d’information, on contacte le Comité de surveillance Louis-Riel au 514 899-0642.

Recrutement de bénévoles

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent s’engager dans différentes activités destinées aux mieux-être de la clientèle hospitalisée.

Plusieurs postes sont à combler dans les programmes suivants: animalerie, accompagnement, bibliothèque mobile, visites d’amitié, magasin de dépannage.

Les personnes de18 ans et plus, disponibles pour 3-4 heures par semaine, sont priées de communiquer avec Maria Vassetta au 514 251-4000 poste 2188 ou par courriel à activitesbenevole.iusmm@ssss.gouv.qc.ca.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles pour tous les secteurs d’activités: cuisine, livreurs avec voiture, fruiterie, comptoir alimentaire…

Repas du midi et denrées alimentaires offerts. Contactez Marie-France au 514-493-7656.