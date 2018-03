Agenda d’Anjou, semaine du 12 mars

Popote roulante

La Popote roulante Anjou prépare et livre à domicile des repas à des personnes en perte d’autonomie permanente ou temporaire de l’arrondissement.

L’organisme est présentement à la recherche de bénévoles pour compléter ses équipes et combler des postes de cuisinier, chauffeur et baladeur.

Pour information, on compose le 514 351-0035 ou on écrit à popoteroulanteanjou@outlook.com.

Assemblée et conférence de la SHÉVA

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces Anjou (SHÉVA) tiendra son assemblée générale annuelle le 19 mars prochain, à la salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil (7500, avenue Goncourt).

L’événement sera suivi par une conférence intitulée «Jeux de couleurs dans les jardins de vivaces» de Josée Desranleau.

De 17h30 à 18h30, les gens pourront s’inscrire aux activités et renouveler leur carte de membre; de 18h45 à 19h45 se déroulera l’assemblée générale et de 20h à 21h30 la conférence de Mme Desranleau.

L’activité est gratuite. Pour information, on compose le 514 990-4391.

Conférence

Le Comité d’animation culturelle de la bibliothèque d’Anjou (CACBA) présente une conférence intitulée «Le dilemme de Papineau (1786-1871) en compagnie de l’historien Gilles Laporte.

L’événement se déroulera le mercredi 21 mars, à 19h30, à la salle d’animation de la bibliothèque (7500, avenue Goncourt). Admission: carte de membre du CACBA ou 4 $.

Clinique d’impôt 2018

Le Service d’aide et de référencement aîné (SARA) d’Anjou offre un soutien pour remplir les déclarations de revenus (provincial et fédéral), pour les personnes de 55 ans et plus à faible revenu (personne seule moins de 25 000 $/année et couple 30 000 $/année) habitant Anjou.

Les rencontres sont le mardi 20 mars ainsi que les jeudis 15, 22 et 29 mars ainsi que le 5 avril. Il faut toutefois prendre rendez-vous au préalable. Pour inscription ou information, on compose le 514 351-2517 option 7.

Cercle de l’amitié Anjou

Le Cercle de l’amitié Anjou prépare diverses sorties pour les prochains mois.

Le 14 avril, spectacle et danse country à Saint-Roch-de-l’Achigan; le 30 juin, revue musicale Cocktail à L’Assomption; le 18 août, comédie Laurel et Hardy à L’Assomption.

En septembre, circuit 3 nuits/4 jours à Washington et en novembre Noël en automne à Val-David 2 nuits/3 jours.

Pour information, on contacte Micheline au 514 727-3531.

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est à la recherche de bénévoles pour combler son équipe de chauffeurs, principalement le mercredi matin pour aller chercher des denrées alimentaires à Moisson Montréal. Toutefois, le camion doit être récupéré le mardi.

Les candidats doivent détenir un permis de classe 5, avoir un dossier de conduite impeccable ainsi qu’une bonne condition physique. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Programme d’aide et d’accompagnement social-action

Le Carrefour solidarité Anjou, en collaboration avec Emploi-Québec, est présentement à la recherche de personnes pour participer au programme d’aide et d’accompagnement social-action.

La durée du programme est de 12 mois, à raison de 20 heures par semaine, et il s’adresse aux personnes prestataires d’aide sociale.

Ceux qui participeront au programme auront droit à une augmentation de l’aide financière accordée et les frais de transport seront payés (carte mensuelle de la STM).

Pour des renseignements supplémentaires et prendre rendez-vous, on joint Manuel au 514 355-4417, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.

Inscriptions au baseball mineur

Les prochaines séances d’inscription de l’Association de baseball mineur d’Anjou se tiendront les jeudis 15 et 22 mars, de 18h30 à 21h; les vendredis 16 et 23 mars, de 18h30 à 21h; les samedis 17 et 24 mars, de 9h à 13h.

Les inscriptions se déroulent au bureau de l’association situé au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau). Pour les modalités d’inscription, on se rend au http://www.baseballanjou.org ou pour information on compose le 514 355-2760.

Sortie à la cabane à sucre

L’association Au fil du temps d’Anjou organise une sortie à la cabane à sucre Chez Constantin le mercredi 28 mars prochain.

Pour information, on communique avec Roland Léger au 514 352-8630.

Bénévoles recherchés

Le Courrier blanc, du Service d’aide communautaire Anjou, recherche des retraités intéressés à devenir bénévole à leurs dîners communautaires. Ces dîners ont lieu les lundis au sous-sol de l’église Saint-Conrad et les jeudis en alternance aux Jardins Chaumont et au Centre communautaire Anjou.

Les bénévoles sont responsables de servir aux tables, desservir le repas, laver et ranger la vaisselle. Pour information, on compose le 514 354-4299.