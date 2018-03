Agenda de Mercier, semaine du 19 mars

Bénévoles recherchés

Le CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal est à la recherche de gens désireux de partager leurs passions aux aînés en perte d’autonomie dans ses centres d’hébergement de longue durée de Mercier-Est et Mercier-Ouest.

Musique, chant, peinture, bricolage, soins de beauté, théâtre, animation, couture ou tout autre activité qui vous intéresse. Horaire flexible.

Information: Thomalie Grondin au 514 353-1227, poste 75317, ou thomalie.grondin-tremblay.cemtl@ssss.gouv.qc.ca.

À la bonne franquette

La prochaine activité des bénévoles d’À la bonne franquette se tiendra le mercredi 28 mars, de 11h à 13h, au sous-sol de la paroisse Saint-François d’Assise (750, rue Georges-Bizet).

Le thème du jour sera «Prévenir les problèmes de santé avec la présence d’organismes de prévention». Aucune inscription requise soupe et dessert sont servis gratuitement.

Aides-cuisiniers bénévoles

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier, un organisme qui a comme mission le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche d’aide-cuisiniers bénévoles pour la préparation des repas du mardi.

Pour de plus amples renseignements, on contacte Danielle Tourigny au 514 254-6035.

Maison des familles de Mercier-Est

Déjeuner-causerie le 29 mars, de 9h30 à 11h30, ayant pour thème «Les émotions de nos enfants, c’est pas toujours facile!». Le coût est de 3 $ et le déjeuner est inclus. Halte-garderie disponible.

Atelier de tricot le 22 mars, de 9h30 à 11h30. Coût 2 $ (laine et crochets inclus).

Jeux et bricolage sur le thème «En avant la musique» pour les parents et enfants de 21/2 à 5 ans le 28 mars, de 9h30 à 11h30. Coût 2 $ par atelier.

Bricolage et cuisine en famille le 24 mars, de 9h30 à 12h30. Également chasse aux œufs de Pâques.

Session printanière du Centre 50+ Saint-Fabien

Le Centre 50+ Saint-Fabien offre les mardis des activités de danse en ligne (10h), de yoga sur chaise (13h30) et les jeudis des exercices Feldenkrais (10h30) au 6444, Lescarbot (coin de Repentigny).

De plus, les mercredis (13h) se déroulent les activités de cartes et rummy et les jeudis (14h) des exercices de souplesse et d’équilibre (Gi-Qong), au 6825, rue Sherbrooke. Pour information, on contacte Louise-Andrée au 514 252-9789.

Exposition

L’auteur et illustrateur Yayo exposera ses œuvres à la Maison de la culture Mercier du 24 février au 8 avril.

Teintés d’humour et de poésie, ses croquis emmènent les gens vers des lieux magiques où l’imagination prend son envol. Dans cette exposition, les visiteurs peuvent apprécier des illustrations originales de ses albums jeunesse ainsi que des croquis et des objets qui ont servi à leurs créations.

Une occasion de rêver et de s’amuser tout en voyageant à travers des histoires illustrées.

Recrutement de bénévoles

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent s’engager dans différentes activités destinées aux mieux-être de la clientèle hospitalisée.

Plusieurs postes sont à combler dans les programmes suivants: animalerie, accompagnement, bibliothèque mobile, visites d’amitié, magasin de dépannage.

Les personnes de18 ans et plus, disponibles pour 3-4 heures par semaine, sont priées de communiquer avec Maria Vassetta au 514 251-4000 poste 2188 ou par courriel à activitesbenevole.iusmm@ssss.gouv.qc.ca.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles pour tous les secteurs d’activités: cuisine, livreurs avec voiture, fruiterie, comptoir alimentaire…

Repas du midi et denrées alimentaires offerts. Contactez Marie-France au 514-493-7656.