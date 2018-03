Agenda d’Anjou, semaine du 26 mars

Bénévoles recherchés

Le Courrier blanc, du Service d’aide communautaire Anjou, recherche des retraités intéressés à devenir bénévole à leurs dîners communautaires. Ces dîners ont lieu les lundis au sous-sol de l’église Saint-Conrad et les jeudis en alternance aux Jardins Chaumont et au Centre communautaire Anjou.

Les bénévoles sont responsables de servir aux tables, desservir le repas, laver et ranger la vaisselle. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Popote roulante

La Popote roulante Anjou prépare et livre à domicile des repas à des personnes en perte d’autonomie permanente ou temporaire de l’arrondissement.

L’organisme est présentement à la recherche de bénévoles pour compléter ses équipes et combler des postes de cuisinier, chauffeur et baladeur.

Pour information, on compose le 514 351-0035 ou on écrit à popoteroulanteanjou@outlook.com.

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est à la recherche de bénévoles pour combler son équipe de chauffeurs, principalement le mercredi matin pour aller chercher des denrées alimentaires à Moisson Montréal. Toutefois, le camion doit être récupéré le mardi.

Les candidats doivent détenir un permis de classe 5, avoir un dossier de conduite impeccable ainsi qu’une bonne condition physique. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Cercle de l’amitié Anjou

Les activités du Cercle de l’amitié Anjou se déroulent les mardis au Centre communautaire Anjou (7800, Métropolitain) et des cours de danse en ligne, de 9h à 12h, sont offerts au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

L’organisme est à la recherche de tricoteuses (aiguilles et crochet) et le souper de fin de saison aura lieu le 12 mai. Les prix des billets sont de 30 $ pour les membres et de 35 $ pour les non-membres.

Pour information, on contacte Jean au 450 651-6285.

Exposition

Jacques B. Geoffroy, Rhéal Masse et Flavio Mini exposent leurs œuvres photographiques jusqu’au 22 avril à la salle d’exposition Goncourt (7500, avenue Goncourt).

Les trois artistes sont membres du Club Photo Impression depuis plusieurs années. Ils feront découvrir aux visiteurs de magnifiques paysages saisis sur le vif pendant leurs voyages à Compostelle, sur l’île de Lanzarote et dans le Sud-Ouest américain.

L’entrée est libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Expo-vente de bijoux

Les élèves des Ateliers de confection de bijoux de fantaisie d’Anjou organise une expo-vente, le dimanche 29 avril, de 13h à 16h30, à la galerie d’art Goncourt, située au 7500, avenue Goncourt. Renseignements: 514 493-8200 ou 514 493-8222.

Sorties

Plusieurs activités sont organisées par l’association Au fil du temps d’Anjou dans les prochains mois.

Le vendredi 11 mai, spectacle «Pétula Clark» présenté au théâtre Hector-Charland.

Le mercredi 27 juin , «les plaisirs sucrés-salés – Warwick». Visite du verger Canard Goûteux, de l’érablière aux Petits Plaisirs, de la microbrasserie Multi-Brasses ainsi que de la fromagerie Warwick (plusieurs dégustations incluses).

Réservation avant le 27 avril. Pour information, on contacte Roland au 514 352-8630.

Cercle de l’amitié Anjou

Le Cercle de l’amitié Anjou prépare diverses sorties pour les prochains mois.

Le 14 avril, spectacle et danse country à Saint-Roch-de-l’Achigan; le 30 juin, revue musicale Cocktail à L’Assomption; le 18 août, comédie Laurel et Hardy à L’Assomption.

En septembre, circuit 3 nuits/4 jours à Washington et en novembre Noël en automne à Val-David 2 nuits/3 jours.

Pour information, on contacte Micheline au 514 727-3531.