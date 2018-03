Agenda de Mercier, semaine du 26 mars

Urgent besoin de bénévoles

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier, un organisme qui a comme mission le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche d’aides-cuisiniers bénévoles pour prêter main-forte les mardis.

De plus, l’organisme est à la recherche de chauffeurs pour accompagner les gens à leurs divers rendez-vous.

Pour information, on communique avec Danielle Tourigny au 514 254-6035.

Club social des Amis de Saint-Fabien

Il reste encore quelques places pour les cours de yoga sur chaise du club social des Amis de Saint-Fabien.

De plus, diverses sorties sont organisées au cours des prochaines semaines. Le 6 avril, sortie au Casino de Montréal. Transport gratuit. Le départ est à 13h (6455, de Renty) et le retour est prévu pour 19h45.

Le samedi 14 avril, spectacle western avec 14 artistes au programme à Saint-Roch-de-l’Achigan. Dîner et autobus inclus. Départ à 10h (6455, de Renty).

Le prochain souper dansant se tiendra le 13 avril, au sous-sol de l’église Saint-Fabien (6455, de Renty).

Pour information, on joint Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Maison des familles de Mercier-Est

Déjeuner-causerie le 29 mars, de 9h30 à 11h30, ayant pour thème «Les émotions de nos enfants, c’est pas toujours facile!». Le coût est de 3 $ et le déjeuner est inclus. Halte-garderie disponible.

Jeux et bricolage sur le thème «En avant la musique» pour les parents et enfants de 21/2 à 5 ans le 28 mars, de 9h30 à 11h30. Coût 2 $ par atelier.

Session printanière du Centre 50+ Saint-Fabien

Le Centre 50+ Saint-Fabien offre les mardis des activités de danse en ligne (10h), de yoga sur chaise (13h30) et les jeudis des exercices Feldenkrais (10h30) au 6444, Lescarbot (coin de Repentigny).

De plus, les mercredis (13h) se déroulent les activités de cartes et rummy et les jeudis (14h) des exercices de souplesse et d’équilibre (Gi-Qong), au 6825, rue Sherbrooke. Pour information, on contacte Louise-Andrée au 514 252-9789.

Bénévoles recherchés

Le CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal est à la recherche de gens désireux de partager leurs passions aux aînés en perte d’autonomie dans ses centres d’hébergement de longue durée de Mercier-Est et Mercier-Ouest.

Musique, chant, peinture, bricolage, soins de beauté, théâtre, animation, couture ou tout autre activité qui vous intéresse. Horaire flexible.

Information: Thomalie Grondin au 514 353-1227, poste 75317, ou thomalie.grondin-tremblay.cemtl@ssss.gouv.qc.ca.

Recrutement de bénévoles

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent s’engager dans différentes activités destinées aux mieux-être de la clientèle hospitalisée.

Plusieurs postes sont à combler dans les programmes suivants: animalerie, accompagnement, bibliothèque mobile, visites d’amitié, magasin de dépannage.

Les personnes de18 ans et plus, disponibles pour 3-4 heures par semaine, sont priées de communiquer avec Maria Vassetta au 514 251-4000 poste 2188 ou par courriel à activitesbenevole.iusmm@ssss.gouv.qc.ca.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles pour tous les secteurs d’activités: cuisine, livreurs avec voiture, fruiterie, comptoir alimentaire…

Repas du midi et denrées alimentaires offerts. Contactez Marie-France au 514-493-7656.