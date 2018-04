Agenda de Mercier, semaine du 16 avril

Lutte au nerprun

Le Comité citoyen du parc Thomas-Chapais organise une corvée d’éradication du nerprun cathartique, un arbuste envahissant qui menace la biodiversité du boisé du parc Thomas-Chapais.

L’événement aura lieu le samedi 21 avril, de 13h30 à 16h30.

Les participants doivent être âgés de 14 ans et plus et le point de rencontre est le chalet du parc Thomas-Chapais à l’angle de Pierre-Bernard et de Grosbois.

Pour information et inscription: comite.parc.th.ch@gmail.com.

Nettoyage printanier au parc Boisé – Jean-Milot

Une corvée de nettoyage aura lieu au parc Boisé – Jean-Milot le samedi 21 avril, de 9h à midi.

Les personnes intéressées n’ont qu’à se présenter à 9h à l’angle des rues Jean-Milot et Ernest-Marceau. Les gants et le matériel nécessaire au nettoyage seront fournis par le Comité de surveillance Louis-Riel.

Pour s’inscrire comme bénévole à la corvée ou obtenir plus de renseignements, on joint le comité au 514 899-0642.

Club de vacances Saint-Donat

Le club de vacances Saint-Donat sera en période d’inscription dès le 25 avril. Les gens peuvent inscrire leur enfant en ligne au http://www.crcstdonat.org ou encore en personne au 6547, rue de Marseille.

Pour information, on compose le 514 253-8913.

Grande corvée de nettoyage

Le dimanche 29 avril, de 9h à 12h, aura lieu la traditionnelle grande corvée de nettoyage des berges au parc de la promenade Bellerive.

À 9h, rassemblement des participants. À 9h30, début de la corvée de nettoyage. À midi, dîner communautaire.

Pour y prendre part, l’inscription est obligatoire en communiquant avec la Société d’animation de la promenade Bellerive au 514 493-1967 ou encore en se rendant au chalet d’accueil situé au 8300, rue Bellerive.

Recrutement de bénévoles

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital.

Critères: être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. La formation est offerte.

Les prochaines rencontres d’information se tiendront le jeudi 3 mai, le mercredi 9 mai, le mardi 29 mai ou encore le jeudi 7 juin. Il est obligatoire de s’inscrire à l’avance. Pour information ou soumettre sa candidature, on compose le 514 252-3865, option 1 ou par courriel à benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca.

Vente de garage

Il y aura une grande vente de garage au centre Notre-Dame-des-Victoires le samedi 28 avril, de 9h à 15h, au 5900, Pierre-de-Coubertin. On y retrouvera autant des objets neufs qu’usagés en bon état.

Pour louer une table de vente, on réserve au 514 254-9728.

Loisirs Sainte-Claire

Le service des Loisirs Sainte-Claire est présentement en période d’inscription pour la session d’activités printanières qui débutera en mai.

Au programme, plusieurs activités pour les adultes (zumba, yoga, dessin, peinture) et les jeunes (dessin, peinture, guitare).

Pour connaître les horaires, les coûts ou obtenir plus de renseignements, on compose le 514 354-0390.

«Le fantôme de Cartierville»

La Gang à Rambrou présentera la comédie «Le fantôme de Cartierville», inspirée de l’œuvre d’Oscar Wilde et autres, les 16 juin, à 19h, et 17 juin, à 13h30, à la maison de la culture Mercier (8105, rue Hochelaga). Le coût des billets est de 20 $.

En plus du spectacle, les spectateurs pourront visiter une exposition d’œuvres créées par les 50 artistes en arts visuels de l’organisme.

Pour information, on compose le 438 333-4264 ou par courriel à info@rambrou.ca.

Événement-bénéfice de l’Antre-Jeunes de Mercier-Est

Cette année, le traditionnel événement-bénéfice Vins et fromages de l’Antre-Jeunes de Mercier-Est cèdera sa place à une toute nouvelle activité de financement mettant en vedette les adolescents de la maison des jeunes.

Les gens sont invités à prendre part au vernissage du projet Lab 2.0, des œuvres réalisées par les adolescents, sous la supervision et les conseils de l’artiste contemporain Guy Hamelin, seront exposées et mises en vente lors de cette soirée.

L’événement aura lieu le vendredi 20 avril, de 15h à 17h, et de 18h à 20h, dans les locaux de l’Antre-Jeunes (8695, rue Hochelaga, bureau 205). Les billets sont en vente au coût de 25 $ (en se rendant sur le site eventbrite.ca et en trouvant l’événement vernissage projet Lab 2.0). Une consommation sera offerte à l’arrivée ainsi que des fromages d’ici en dégustation tout au long de la soirée. Pour information, on compose le 514 493-0557.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles pour tous les secteurs d’activités: cuisine, livreurs avec voiture, fruiterie, comptoir alimentaire…

Repas du midi et denrées alimentaires offerts. Contactez Marie-France au 514-493-7656.

Urgent besoin de bénévoles

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier, un organisme qui a comme mission le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche de chauffeurs accompagnateurs bénévoles pour accompagner les gens à leurs divers rendez-vous.

Pour information, on contacte l’organisme au 514 254-6035.