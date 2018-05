Agenda d’Anjou, semaine du 14 mai

Sorties et voyages

Plusieurs sorties sont organisées par le Bel âge d’Anjou dans les prochains mois.

Du 11 au 14 juin, voyage à Atlantic City. Du 23 au 29 juillet, escapade aux Iles-de-la-Madeleine. Du 26 au 27 août, sortie au Casino du Lac Leamy et Hard Rock Ottawa (Rideau Carleton).

De plus, le 26 septembre, méchoui chez Constantin et le 20 novembre, Noël au Mirage avec Martin Fontaine. Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est à la recherche de bénévoles pour combler son équipe de chauffeurs, principalement le mercredi matin pour aller chercher des denrées alimentaires à Moisson Montréal. Toutefois, le camion doit être récupéré le mardi.

Les candidats doivent détenir un permis de classe 5, avoir un dossier de conduite impeccable ainsi qu’une bonne condition physique. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Pause estivale du Bel âge d’Anjou

Les activités régulières du Bel âge d’Anjou prennent une pause pour la période estivale.

Les activités de bingo, cartes, poches-baseball seront de retour en septembre prochain.

Les pratiques du groupe de danse en ligne du jeudi se termineront quant à elles le 24 mai prochain.

Toutefois, les danseurs pourront s’adonner à leur activité tous les lundis soir, du 11 juin au 27 août, de 19h à 21h. Le coût est de 4 $ par personne.

Pour information, on contacte Cécile Tardif au 514 355-9385.

Association au Fil du temps d’Anjou

Plusieurs activités sont organisées par l’association Au fil du temps d’Anjou dans les prochains mois.

Le jeudi 12 juillet, comédie musicale au Théâtre Hector-Charland (réservation avant le 11 mai).

Le samedi 18 août, spectacle Laurel et Hardy au Théâtre Hector-Charland et souper au resto La belle Stella (buffet italien). Réservation avant le 18 juin.

Le jeudi 23 août, méchoui chez Constantin (réservation avant le 23 juin).

Le mercredi 12 septembre, sortie à l’Auberge de la montagne coupée et à la maison Louis-Cyr incluant deux repas, visites et dégustation (réservation avant le 13 juillet).

Pour information, on joint Roland au 514 352-8630.

Popote roulante

La Popote roulante Anjou prépare et livre à domicile des repas à des personnes en perte d’autonomie permanente ou temporaire de l’arrondissement.

L’organisme est présentement à la recherche de bénévoles pour compléter ses équipes et combler des postes de cuisinier, chauffeur et baladeur.

Pour information, on compose le 514 351-0035 ou on écrit à popoteroulanteanjou@outlook.com.

Cercle de l’amitié Anjou

Les activités du Cercle de l’amitié Anjou sont terminées et reprendront à compter du 4 septembre.

L’organisation est à la recherche de danseurs en ligne pour combler ses groupes en vue de la prochaine saison. Débutant: 30 $ pour 12 cours à compter du 11 septembre à 9h; avancés: 35 $, de 10h à midi. Carte de membre disponible au coût de 5 $.

Pour information, on communique avec Jean au 450 651-6285.