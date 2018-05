Agenda de Mercier, semaine du 14 mai

Marathon au profit d’Opération enfant soleil

Un marathon au profit d’Opération enfant soleil se tiendra le 26 mai, à compter de 10h, au parc Saint-Donat (rue Pierre-de-Coubertin sur la piste de course). En cas de pluie l’événement sera remis au 2 juin.

Tirages de plusieurs prix et les participants pourront se sustenter (hot dogs, bagels au fromage à la crème, fruits frais, lait au chocolat et eau à vendre).

Chaque dollar amassé ira à Opération enfant soleil. Pour les dons de 20 $ et plus, un reçu fiscal pour déduction d’impôt sera émis.

N’hésitez pas à chausser vos souliers de course pour courir ou marcher afin de soutenir les enfants malades.

25e anniversaire de l’association familles Supinesi de Montréal

Le vendredi 25 mai, arrivée de la statue et une messe sera célébrée par Don Luigi Crescenzi à 19h30, à l’église San Domenico Savio (9190, rue Sainte-Claire) et une réception suivra.

Le samedi 26 mai, messe solennelle à 14h en compagnie de Christian Lépine, Archevêque de Montréal, suivie par une procession. À 18h, banquet à la salle de réception Renaissance.

Le dimanche 27 mai, célébration et messe à 11h.

Les personnes intéressées à participer aux festivités sont priées de contacter Gabrielle Corsi au 450 661-0439 ou Emilio Pomponi au 514 648-2660.

Recrutement de bénévoles

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital.

Critères: être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. La formation est offerte.

Les prochaines rencontres d’information se tiendront le mardi 29 mai ou encore le jeudi 7 juin. Il est obligatoire de s’inscrire à l’avance. Pour information ou soumettre sa candidature, on compose le 514 252-3865, option 1 ou par courriel à benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca.

Bazar Saint-Fabien

Les parents des élèves de l’école Saint-Fabien invitent les gens à faire un tour à leur bazar annuel qui se tiendra le samedi 2 juin, de 10h à 15h, dans la cour de l’école (6500, de Renty coin Repentigny).

En cas de pluie, l’événement sera reporté au lendemain, soit le 3 juin. Sur place, BBQ et jeux gonflables.

Pour réserver sa table de vente: oppstfabien@gmail.com.

Vente de garage

Plusieurs familles se regroupent pour tenir une grande vente de garage le samedi 2 juin, de 8h à 16h, au 307, Contrecoeur, ainsi qu’au 9551, Bellerive.

Ateliers d’autodéfense

Des ateliers d’autodéfense gratuits sont offerts aux femmes de 18 ans et plus de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve les samedis 2 et 9 juin, de 9h30 à 16h30, au centre Pierre-Charbonneau (3000, rue Viau salle 124).

Inscription obligatoire avant le 24 mai et les places sont limitées. Une preuve de résidence devra être fournie.

Troubadours Saint-Donat

L’assemblée générale du Club de l’âge d’or des Troubadours Saint-Donat se tiendra le lundi 4 juin, à compter de 13h, dans locaux du centre communautaire à la salle Arcand (6547 rue de Marseille).

Les postes de président, vice-président, trésorier et secrétaire seront en élection, la présence des membres est donc très importante. Les gens pourront aussi profiter de l’occasion pour renouveler leur carte de membre pour la prochaine saison.

«Le fantôme de Cartierville»

La Gang à Rambrou présentera la comédie «Le fantôme de Cartierville», inspirée de l’œuvre d’Oscar Wilde et autres, les 16 juin, à 19h, et 17 juin, à 13h30, à la maison de la culture Mercier (8105, rue Hochelaga). Le coût des billets est de 20 $.

En plus du spectacle, les spectateurs pourront visiter une exposition d’œuvres créées par les 50 artistes en arts visuels de l’organisme.

Pour information, on compose le 438 333-4264 ou par courriel à info@rambrou.ca.

Fête de la famille

Les organisateurs de la Fête de la famille ont besoin de bénévoles. L’événement se tiendra le 26 mai, au parc de la promenade Bellerive, sous le thème du cirque.

Plusieurs postes sont à combler: animation d’activités aux différents kiosques (10h30 à 16h); aide au montage et au démontage (avant et après la fête); surveillance sur les lieux et dans la zone des jeux gonflables (10h30 à 16h).

Les personnes intéressées doivent contacter Marc Frédéric Poirier, de la Maison des familles de Mercier-Est, au 514 354-6044 ou par courriel à benevole@maisondesfamilles.ca.

Candidats recherchés pour une étude

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche d’hommes âgés de 18 ans et plus pour prendre part à une étude sur la santé mentale. Une compensation financière de 20 $ est offerte aux gens.

Pour information, on compose le 514 251-4000 poste 3966.

Club de marche

Le club de marche du Comité de surveillance Louis-Riel (CSLR) organise des randonnées chaque jeudi à partir de 10h.

Les départs ont lieu du chalet du parc Félix-Leclerc et les marcheurs partent notamment à la découverte des beautés cachées du parc Boisé – Jean-Milot. En cas de pluie, l’activité est annulée.

La participation aux randonnées est gratuite, il suffit juste de s’inscrire. Pour ce faire, on joint le CSLR au 514 899-0642.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles pour tous les secteurs d’activités: cuisine, livreurs avec voiture, fruiterie, comptoir alimentaire…

Repas du midi et denrées alimentaires offerts. Contactez Marie-France au 514-493-7656.

Urgent besoin de bénévoles

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier, un organisme qui a comme mission le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche de chauffeurs accompagnateurs bénévoles pour accompagner les gens à leurs divers rendez-vous.

Pour information, on contacte l’organisme au 514 254-6035.