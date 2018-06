Agenda d’Anjou, semaine du 4 juin

Vente annuelle de vivaces

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces Anjou (SHEVA) organise une grande vente de vivaces le 6 juin, de 14h à 20h.

L’événement se tient au 7130, avenue Goncourt. N’oubliez pas d’apporter vos sacs pour transporter vos plantes.

Pour information, on compose le 514 990-4391.

Sorties et voyages

Plusieurs sorties sont organisées par le Bel âge d’Anjou dans les prochains mois.

Du 11 au 14 juin, voyage à Atlantic City. Du 23 au 29 juillet, escapade aux Iles-de-la-Madeleine. Du 26 au 27 août, sortie au Casino du Lac Leamy et Hard Rock Ottawa (Rideau Carleton).

De plus, le 26 septembre, méchoui chez Constantin et le 20 novembre, Noël au Mirage avec Martin Fontaine. Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est à la recherche de bénévoles pour combler son équipe de chauffeurs, principalement le mercredi matin pour aller chercher des denrées alimentaires à Moisson Montréal. Toutefois, le camion doit être récupéré le mardi.

Les candidats doivent détenir un permis de classe 5, avoir un dossier de conduite impeccable ainsi qu’une bonne condition physique. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Pause estivale du Bel âge d’Anjou

Les activités régulières du Bel âge d’Anjou prennent une pause pour la période estivale.

Les activités de bingo, cartes, poches-baseball seront de retour en septembre prochain.

Toutefois, les danseurs pourront s’adonner à leur activité tous les lundis soir, du 11 juin au 27 août, de 19h à 21h. Le coût est de 4 $ par personne.

Pour information, on contacte Cécile Tardif au 514 355-9385.

Carrefour des femmes Anjou

Le Carrefour des femmes d’Anjou organise plusieurs activités au cours des prochains jours.

Atelier de mise en forme «Bouge avant que ça rouille» le lundi 11 juin à 13h. Conversation en espagnole aussi à 13h.

Le 12 juin, activité «consommateur averti» à 13h. Le mercredi 13 juin, cuisine collective express dès 9h et conversation en anglais à 13h30.

Halte-garderie disponible gratuitement lors des activités. Il faut toutefois réserver 48h à l’avance. Inscription au 514 351-7974.

Association au Fil du temps d’Anjou

Plusieurs activités sont organisées par l’association Au fil du temps d’Anjou dans les prochains mois.

Le samedi 18 août, spectacle Laurel et Hardy au Théâtre Hector-Charland et souper au resto La belle Stella (buffet italien). Réservation avant le 18 juin.

Le jeudi 23 août, méchoui chez Constantin (réservation avant le 23 juin).

Le mercredi 12 septembre, sortie à l’Auberge de la montagne coupée et à la maison Louis-Cyr incluant deux repas, visites et dégustation (réservation avant le 13 juillet).

Pour information, on joint Roland au 514 352-8630.

Vincent Vallières en spectacle à la place des Angevins

Vincent Vallières sera de passage dans l’arrondissement d’Anjou pour un concert le 1er août, à 19h, à la place des Angevins au parc Goncourt.

Le musicien revient avec un tout nouveau spectacle tiré de son septième album en carrière «Le temps des vivants».

Ce spectacle sera l’occasion parfaite de découvrir les nouveautés musicales de l’artiste et de retrouver ses grands classiques.

Le concert est gratuit. En cas de pluie, le spectacle est annulé.