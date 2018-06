Agenda de Mercier, semaine du 11 juin

Station Vu

La dernière projection de la saison de Station Vu, cinéma de quartier, se déroulera le vendredi 15 juin, à 19h30, dans les locaux de l’organisme (8075, rue Hochelaga bureau 201).

Pour l’occasion, le film présenté sera «Quand l’amour se creuse un trou» et l’événement sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur, Ara Ball, et les artisans du film.

Dès 18h30, Station Café offre une performance musicale en direct, les gens sont donc invités à arriver tôt. Pour réservation: jaheroux@stationvu.com.

«Le fantôme de Cartierville»

La Gang à Rambrou présentera la comédie «Le fantôme de Cartierville», inspirée de l’œuvre d’Oscar Wilde et autres, les 16 juin, à 19h, et 17 juin, à 13h30, à la maison de la culture Mercier (8105, rue Hochelaga). Le coût des billets est de 20 $.

En plus du spectacle, les spectateurs pourront visiter une exposition d’œuvres créées par les 50 artistes en arts visuels de l’organisme.

Pour information, on compose le 438 333-4264 ou par courriel à info@rambrou.ca.

Coop TAK

La coop TAK est à la recherche de jeunes âgés de 12 à 17 ans de Mercier-Est qui aimerait vivre une expérience de travail et faire un peu d’argent au cours de la prochaine saison estivale.

La sélection des jeunes se tiendra jusqu’au 15 juin. Les adolescents intéressés n’ont qu’à contacter Maria Rojas, animatrice responsable, pour prendre rendez-vous en composant le 514 356-3226 poste 227.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles avec voiture pour effectuer les livraisons de la popote roulante aux aînés du secteur, du lundi au vendredi, sur l’heure du lunch.

Essence payée et rétribution en fruits et légumes offerte. Pour information, on joint Marie-France au 514 493-7656 ou Stéphane au 514 506-3832.

Urgent besoin de bénévoles

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier, un organisme qui a comme mission le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche de chauffeurs accompagnateurs bénévoles pour accompagner les gens à leurs divers rendez-vous.

Pour information, on contacte l’organisme au 514 254-6035.

MAGI

L’assemblée générale annuelle de la maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest et son point de service la Piaule de Guybourg se tiendra le mardi 19 juin, à compter de 17h30, dans leur local du 6110, de Marseille (maison au cœur du parc Jean-Amyot).

Les participants pourront rencontrer l’équipe de MAGI, les administrateurs, des partenaires, des usagers de l’organisme et aussi prendre connaissance des rapports de l’organisme (bilan annuel, états financiers, etc.).

Au début de la rencontre, ceux qui le désirent pourront devenir membre en remplissant le formulaire requis. L’adhésion est sans frais et permet aux gens de voter lors de l’assemblée ou encore de se présenter à un poste en élection pour siéger au conseil d’administration de l’organisme.

Chez-Nous de Mercier-Est

L’assemblée générale annuelle du Chez-Nous de Mercier-Est se tiendra le vendredi 15 juin, de 9h30 à 12h, dans les locaux de l’organisme (7958, rue Hochelaga).

Les participants pourront alors prendre connaissance du bilan de l’année 2017-2018 de l’organisme ainsi que les projets à venir pour 2018-2019. Il y aura également des élections au conseil d’administration.

Les personnes intéressées à présenter leur candidature aux élections doivent se procurer, remplir et remettre le formulaire à cet effet à Thérèse Lirette avant le vendredi 8 juin, 16h.

Candidats recherchés pour une étude

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche d’hommes âgés de 18 ans et plus pour prendre part à une étude sur la santé mentale. Une compensation financière de 20 $ est offerte aux gens.

Pour information, on compose le 514 251-4000 poste 3966.

Club de marche

Le club de marche du Comité de surveillance Louis-Riel (CSLR) organise des randonnées chaque jeudi à partir de 10h.

Les départs ont lieu du chalet du parc Félix-Leclerc et les marcheurs partent notamment à la découverte des beautés cachées du parc Boisé – Jean-Milot. En cas de pluie, l’activité est annulée.

La participation aux randonnées est gratuite, il suffit juste de s’inscrire. Pour ce faire, on joint le CSLR au 514 899-0642.