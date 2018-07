Agenda de Mercier, semaine du 16 juillet

À la découverte des rives du Saint-Laurent

Le Comité Zip Jacques-Cartier invite les gens à venir découvrir la faune, la flore et la richesse des milieux riverains du fleuve Saint-Laurent au cours d’une activité qui se tiendra le 21 juillet, de 10h à 11h30, au parc de la promenade Bellerive.

Les participants ont rendez-vous au chalet d’accueil (8300, rue Bellerive). L’événement est gratuit et ouvert à tous. Il est toutefois préférable de réserver sa place en communiquant avec les organisateurs au 514 527-9262 ou au amarchand@zipjc.org.

Activités estivales dans Mercier-Ouest

Le Comité de surveillance Louis-Riel tiendra plusieurs activités culturelles, sportives et scientifiques gratuites pour tous les âges aux parcs Félix-Leclerc et du Boisé – Jean-Milot.

Ateliers de peinture, randonnées guidées, club de marche, entraînements Tabata, yoga, zumba, club d’entomologie, club d’ornithologie, confection d’un herbier et ateliers sur la création d’une oasis pour les papillons monarques ne sont que quelques-unes des activités offertes.

Du matériel sportif gratuit est aussi mis à la disposition des jeunes sous forme d’emprunt du mercredi au samedi grâce à la contribution de la Fondation Bon départ de Canadian Tire. Un animateur est présent pour accueillir les jeunes.

Pour information, réservation ou inscriptions aux activités, on compose le 514 899-0642.

Fête des nouveau-nés

La Maison des familles de Mercier-Est invite les familles à venir célébrer la naissance de leur enfant né au cours de la dernière année et à découvrir les ressources en petite enfance du quartier le jeudi 19 juillet, de 10h à midi, dans les locaux de l’organisme (700, rue Georges-Bizet).

Goûter, atelier d’éveil, information sur le portage, yoga et plus encore sont au programme.

L’événement est gratuit, mais il est important de s’inscrire au préalable en composant le 514 354-6044.

Candidats recherchés pour une étude

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche d’hommes âgés de 18 ans et plus pour prendre part à une étude sur la santé mentale. Une compensation financière de 20 $ est offerte aux gens.

Pour information, on compose le 514 251-4000 poste 3966.

Club de marche

Le club de marche du Comité de surveillance Louis-Riel (CSLR) organise des randonnées chaque jeudi à partir de 10h.

Les départs ont lieu du chalet du parc Félix-Leclerc et les marcheurs partent notamment à la découverte des beautés cachées du parc Boisé – Jean-Milot. En cas de pluie, l’activité est annulée.

La participation aux randonnées est gratuite, il suffit juste de s’inscrire. Pour ce faire, on joint le CSLR au 514 899-0642.

Urgent besoin de bénévoles

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier, un organisme qui a comme mission le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche de chauffeurs accompagnateurs bénévoles pour accompagner les gens à leurs divers rendez-vous.

Pour information, on contacte l’organisme au 514 254-6035.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles avec voiture pour effectuer les livraisons de la popote roulante aux aînés du secteur, du lundi au vendredi, sur l’heure du lunch.

Essence payée et rétribution en fruits et légumes offerte. Pour information, on joint Marie-France au 514 493-7656 ou Stéphane au 514 506-3832.