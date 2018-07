Agenda d’Anjou, semaine du 30 juillet

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche d’un bénévole disponible tous les jeudis (de septembre à juin) pour transporter le repas du dîner soit aux Jardins Chaumont ou au centre communautaire Anjou.

Les candidats doivent détenir un permis classe 5 et posséder un véhicule. Pour information, on compose le 514 354-4299 poste 207.

Ciné-ados en plein air

Le 15 août, le film «1h54» sera présenté en plein air dès la tombée du jour à la place des Angevins.

Les adolescents sont invités à apporter chaise, couverture et maïs soufflé pour assister à la projection.

«Les jeudis découverte à la place des Angevins»

La place des Angevins accueillera plusieurs artistes en prestation tout au cours de la saison estivale.

Le 2 août, à 18h, atelier d’initiation à la danse arabe et à 19h, spectacle du groupe Ayrad (musique arabe).

Le 16 août, «Astéroïde B612», une adaptation du «Petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry» par l’équipe du théâtre La Roulotte pour les enfants de 6 à 12 ans.

Fête de quartier

Les fêtes de quartier qui se déroulent dans les parcs de l’arrondissement proposent une foule d’activités dès 17h: animation ambulante, structures gonflables, maquillage et hot-dogs offerts gratuitement.

Le 8 août, au parc Lucie-Bruneau, la Pinacothèque dès 17h et à 19h, spectacle de musique populaire en compagnie d’Yvan Pedneault, ancien participant à La Voix.

Danse en plein air

Tous les lundis soir, jusqu’au 27 août, les amateurs de danse en ligne pourront se déhancher, de 19h à 21h.

Le coût est de 4 $ par personne. Pour information, on contacte Cécile Tardif au 514 355-9385.

Sorties du Bel âge d’Anjou

Le Bel âge d’Anjou organise une sortie buffet-spectacle (Jukebox II) au Casino de Montréal le mardi 25 septembre. Le coût de l’activité est de 50 $ et les personnes intéressées doivent s’inscrire et faire parvenir leur chèque daté du 1er août auprès du club d’âge d’or.

De plus, l’organisme propose «Train animé de Charlevoix» comprenant l’hébergement à l’Isle-aux-Coudres du jeudi 25 au vendredi 26 octobre (2 jours, 3 repas). L’occupation double est à 389 $, triple à 384 $ et simple à 459 $.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire et faire parvenir leur chèque daté du 25 août auprès du club d’âge d’or. Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

«Active ton parc»

Une programmation d’activités sportives libres et gratuites attend les jeunes de 12 à 17 ans dans quatre parcs de l’arrondissement cet été.

Les sports comme le soccer, le basketball et le flag-football y seront pratiqués. Il y aura aussi un volet découverte avec des activités de «bootcamp», zumba, volleyball et plus encore.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, les animateurs accueilleront les participants au chalet du parc en question: les lundis et jeudis, de 14h30 à 16h30, au parc Goncourt; les mardis et vendredis, de 14h30 à 16h30, au parc des Roseraies; le mercredi, de 14h30 à 16h30, en alternance au parc des Roseraies et Goncourt.

Les lundis et jeudis, de 17h à 19h, au parc Lucie-Bruneau; les mardis et vendredis, de 17h à 19h, au parc Roger-Rousseau; le mercredi, de 17h à 19h, en alternance au parc Lucie-Bruneau et Roger-Rousseau.