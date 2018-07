Agenda de Mercier, semaine du 30 juillet

Cinéma en plein air

Des projections cinématographiques en plein air se déroulent dans les divers parcs et places publiques de l’arrondissement.

Le 3 août, dès le coucher du soleil, les cinéphiles ont rendez-vous au parc Jean-Amyot; le 16 août au parc Carlos-D’Alcantara et le 17 août au parc du Vaisseau-d’Or.

Fête familiale

La prochaine fête familiale de l’arrondissement se déroulera le samedi 4 août, en après-midi, au parc L-O.-Taillon.

Au programme: activités variées, animations, jeux gonflables et musique. Le plaisir sera au rendez-vous.

Atelier sur la sécurité sur Internet

La bibliothèque Mercier tiendra un atelier sur la sécurité sur Internet le samedi 11 août, à compter de 14h, pour les jeunes de 11 à 14 ans.

Avec la multiplication des appareils mobiles et des réseaux sociaux, les enfants sont davantage exposés aux dangers en ligne. Julien Touche, conférencier invité, enseignera aux participants comment naviguer en sécurité et être des citoyens numériques responsables.

Pour s’inscrire, on compose le 514 872-8738.

Épicerie musicale

L’épicerie musicale sera en vedette les 9 août, de 17h à 19h, et 12 août, de 14h à 16h, au Patio culturel Mercier-Est.

L’activité est une présentation de performances ludiques sous la forme d’un petit marché.

Louis-Riel en fête

L’événement Louis-Riel en fête se tiendra le samedi 11 août, de 12h à 17h, au parc Pierre-Bédard.

Jeux gonflables, musique, bazar du réemploi, danse en ligne, Bibliotente, animations, épluchette de blé d’Inde, tours de calèche et plus encore sont au programme de cette journée qui permet aux gens de passer du temps en famille, de rencontrer ses voisins et de festoyer.

En cas de forte pluie, l’événement sera remis au lendemain. Pour louer une table au bazar du réemploi, on compose le 514 253-5777.

Fête de clôture du Club de lecture TD

La fête de clôture du Club de lecture d’été TD – contes et comptines du monde – se tiendra le 12 août, à compter de 14h, à la bibliothèque Mercier.

À la bibliothèque Langelier, la fête se tiendra le 19 août, toujours de 14h à 16h. Les tours du magicien Yan Lee Chan sauront émerveiller les participants et les emporter au royaume de l’imaginaire.

Des tirages de prix pour les jeunes ayant participé au club suivront ce spectacle haut en couleur.

Distribution de vêtements

Le centre O.A.S.I.S. organise le «Samedi d’aider» pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

L’activité aura lieu le samedi 18 août, de 9h à 12h, au 5685, rue Chauveau dans le hall d’entrée de l’église MCI.

À cette occasion, il y aura une distribution de vêtements et autres biens matériels.

Activités estivales dans Mercier-Ouest

Le Comité de surveillance Louis-Riel tiendra plusieurs activités culturelles, sportives et scientifiques gratuites pour tous les âges aux parcs Félix-Leclerc et du Boisé – Jean-Milot.

Ateliers de peinture, randonnées guidées, club de marche, entraînements Tabata, yoga, zumba, club d’entomologie, club d’ornithologie, confection d’un herbier et ateliers sur la création d’une oasis pour les papillons monarques ne sont que quelques-unes des activités offertes.

Du matériel sportif gratuit est aussi mis à la disposition des jeunes sous forme d’emprunt du mercredi au samedi grâce à la contribution de la Fondation Bon départ de Canadian Tire. Un animateur est présent pour accueillir les jeunes.

Pour information, réservation ou inscriptions aux activités, on compose le 514 899-0642.

Club de marche

Le club de marche du Comité de surveillance Louis-Riel (CSLR) organise des randonnées chaque jeudi à partir de 10h.

Les départs ont lieu du chalet du parc Félix-Leclerc et les marcheurs partent notamment à la découverte des beautés cachées du parc Boisé – Jean-Milot. En cas de pluie, l’activité est annulée.

La participation aux randonnées est gratuite, il suffit juste de s’inscrire. Pour ce faire, on joint le CSLR au 514 899-0642.

Candidats recherchés pour une étude

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche d’hommes âgés de 18 ans et plus pour prendre part à une étude sur la santé mentale. Une compensation financière de 20 $ est offerte aux gens.

Pour information, on compose le 514 251-4000 poste 3966.

Urgent besoin de bénévoles

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier, un organisme qui a comme mission le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche de chauffeurs accompagnateurs bénévoles pour accompagner les gens à leurs divers rendez-vous.

Pour information, on contacte l’organisme au 514 254-6035.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles avec voiture pour effectuer les livraisons de la popote roulante aux aînés du secteur, du lundi au vendredi, sur l’heure du lunch.

Essence payée et rétribution en fruits et légumes offerte. Pour information, on joint Marie-France au 514 493-7656 ou Stéphane au 514 506-3832.