Agenda d’Anjou, semaine du 20 août

Bénévoles recherchés

La Popote roulante Anjou prépare et livre à domicile des repas à des personnes en perte d’autonomie de l’arrondissement d’Anjou.

L’organisme est présentement à la recherche de bénévoles pour combler les postes suivants: cuisinier d’un plat principal ou d’une soupe ou d’un dessert et baladeur une à deux fois par mois.

Pour information, on compose le 514 351-0035.

Cercle de l’amitié Anjou

Les activités du Cercle de l’amitié Anjou reprendront à compter du 4 septembre.

Billard, cartes, tricot, poche-baseball, scrabble, danse en ligne, pétanque et plus encore sont offerts.

La carte de membre est disponible au coût de 5 $. Pour information, on joint Jean au 450 651-6285.

Bibliothèque Jean-Corbeil

La bibliothèque Jean-Corbeil organise plusieurs activités dans les prochaines semaines.

Les «jeudis bricolage» le 23 août, à 14h, pour les enfants âgés de 8 ans et plus (les plus jeunes sont les bienvenus accompagnés d’un adulte).

Il y a également le «ciné-biblio» qui se tient à la salle d’animation de la bibliothèque, à 10h30, le 24 août (Sens dessus dessous).

Pour information, 514 493-8260.

Soirées-concerts

Les laissez-passer et billets pour la programmation des concerts d’automne sont disponibles à compter du mercredi 29 août, 19h, au Centre communautaire d’Anjou et à la bibliothèque du Haut-Anjou.

Pour connaître la programmation, les gens sont invités à surveiller leur boîte postale puisque la brochure des activités Culture et bibliothèque est dorénavant distribuée par la poste.

Sorties du Bel âge d’Anjou

Le Bel âge d’Anjou propose «Train animé de Charlevoix» comprenant l’hébergement à l’Isle-aux-Coudres du jeudi 25 au vendredi 26 octobre (2 jours, 3 repas). L’occupation double est à 389 $, triple à 384 $ et simple à 459 $.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire et faire parvenir leur chèque daté du 25 août auprès du club d’âge d’or. Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche d’un bénévole disponible tous les jeudis (de septembre à juin) pour transporter le repas du dîner soit aux Jardins Chaumont ou au centre communautaire Anjou.

Les candidats doivent détenir un permis classe 5 et posséder un véhicule. Pour information, on compose le 514 354-4299 poste 207.

Danse en plein air

Tous les lundis soir, jusqu’au 27 août, les amateurs de danse en ligne pourront se déhancher, de 19h à 21h.

Le coût est de 4 $ par personne. Pour information, on contacte Cécile Tardif au 514 355-9385.