Agenda de Mercier, semaine du 10 septembre

Recrutement de bénévoles

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital.

Les personnes intéressées doivent être âgées de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. La formation est offerte.

Les prochaines rencontres d’information ont lieu les jeudi 13 septembre, de 13h30 à 15h, et mercredi 19 septembre, de 13h30 à 15h.

Il est important de s’inscrire à l’avance. Pour information, on compose le 514 252-3865 et faire l’option 1 ou par courriel à benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca.

Encan

La Fabrique Saint-Donat organise un encan dont les profits serviront à financer les réparations nécessaires à la verrière de la façade de l’église.

L’événement se tiendra le 23 septembre, à 13h, à la salle paroissiale de l’église Saint-Donat (6807, de Marseille) et l’entrée est gratuite.

Au menu: œuvres d’art, objets précieux, bijoux et antiquités. Il y aura également le tirage d’un tableau de l’artiste-peintre Pauline Cossette d’une valeur de plus de 1000 $.

Les billets pour ce tirage sont en vente à la réception du presbytère de l’église ou le jour même à l’entrée. Pour information, on compose le 514 259-2509.

Journée de l’emploi

Le Carrefour jeunesse-emploi Mercier organise une Journée de l’emploi le mercredi 3 octobre, de 10h à 14h30, dans les locaux de l’organisme du 7962, rue Hochelaga.

Plusieurs recruteurs seront présents et les participants pourront passer des entrevues directement sur place.

Club social des Amis de Saint-Fabien

Le club social des Amis de Saint-Fabien organise un souper dansant le vendredi 28 septembre, pour souligner le cinquième anniversaire de fondation de l’organisme.

Les inscriptions sont présentement en cours pour les activités du club.

Des sorties sont prévues dans les prochaines semaines dont le 14 octobre pour un dîner aux Chutes Montmorency et une visite à une chocolaterie et un verger de l’île d’Orléans. Deux repas inclus.

Il y a également une visite gourmande dans la région de Yamaska en préparation pour le 29 septembre. Il faut toutefois au moins 20 personnes pour participer à l’activité.

Pour information, on contacte Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Troubadours de l’âge d’or Saint-Donat

Les activités du club des Troubadours de l’âge d’or Saint-Donat sont de retour (chorale, crible, scrabble, cartes 500, sac de sable, danse en ligne, bingo et souper dansant).

La carte de membre, au coût de 8 $, est obligatoire pour prendre part aux activités. Pour information, on compose le 514 251-2636 ou on se présente au CRC Saint-Donat (6547, rue de Marseille) des brochures sur les activités sont à la disposition des gens.

Places disponibles en halte-garderie

La halte-garderie du Projet Hamonie a trois places disponibles pour septembre. La halte est ouverte du lundi au jeudi, de 9h à 13h.

Elle offre un programme éducatif sans frais donné par une éducatrice formée et expérimentée. Le coût de 10 $ par mois est uniquement dédié aux activités spéciales des enfants.

Pour information, on compose le 514 872-7722 poste 200.

Groupe des amis et amies de Saint-Justin

Le Groupe des amis et amies de Saint-Justin reprendra ses activités de pétanque à compter du 18 septembre, à 13h15, dans ses locaux du 5055A, rue Joffre.

Pour la danse en ligne, le retour est prévu le 20 septembre, toujours à 13h15. Les cours sont donnés par Francine Laganière. Le coût de la session de 12 cours est de 60 $.

Quant à la pétanque atout, les activités se déroulent à compter du 21 septembre. Pour information, on communique avec Lucille Fréchette au 514 354-3934.

Café-conférence

Le Centre 50+ Anjou – Louis-Riel invite les gens à un café-conférence gratuit intitulé «Les relations toxiques» le mardi 25 septembre, à 13h, à la bibliothèque Langelier.

Pour information, on contacte Louise Boileau au 514 256-3516.

Par ailleurs, les activités d’exercices de yoga sur chaise (9 octobre à 13h30) et de souplesse et équilibre (11 octobre à 13h30) reprendront sous peu.

Et l’assemblée générale annuelle de l’organisme se tiendra le mercredi 24 octobre, à 15h30. Pour information, on joint Louise-Andrée au 514 252-9789.