Agenda d’Anjou, semaine du 8 octobre

Ski de fond

Le Club féminin de ski de fond d’Anjou offre aux femmes de 18 ans et plus, huit sorties de ski de fond et raquettes à l’extérieur de Montréal tous les mercredis de janvier et février.

Les inscriptions pour la nouvelle saison se tiendront le mardi 16 octobre, de 19h à 20h, au 7500, avenue Goncourt.

Le coût est de 160 $ pour les détenteurs de la carte de citoyen d’Anjou et de 175 $ pour ceux n’ayant pas cette carte. Transport en autobus de luxe et coût d’entrée aux centres visités inclus. Pour information: clubfemininskifondanjou@outlook.com.

Festival de la soupe du SAC Anjou

Le traditionnel «Festival de la soupe» du SAC Anjou aura lieu le vendredi 19 octobre, de 11h30 à 13h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Tous les profits de l’événement serviront à financer les dîners communautaires du SAC Anjou.

Les billets sont présentement en vente, au coût de 20 $, auprès du SAC Anjou (6497, avenue Azilda) ou par téléphone au 514 354-4299.

Joueurs de quilles recherchés

L’association Au fil du temps d’Anjou est à la recherche de joueurs de quilles pour compléter ses équipes de la prochaine saison.

Les rencontres ont lieu à la salle de quilles Anjou-sur-le-Lac. Pour information, on joint Lucien au 514 352-7591.

Par ailleurs, des sorties sont organisées par l’association. Le dimanche 4 novembre, Journée des aînés à Sainte-Rosalie (réservation avant le 8 octobre).

Le dimanche 2 décembre, Noël chez Constantin, avec danse et animation (réservation avant le 12 octobre). Puis le vendredi 25 janvier, la revanche du tango en compagnie du Trio Tango Boréal, à l’église de la Purification de Repentigny (réservation avant le 25 novembre).

Pour information, on contacte Roland au 514 352-8630.

«L’heure du conte» dans les bibliothèques angevines

L’activité «L’heure du conte» est de retour dans les bibliothèques de l’arrondissement. De nouvelles histoires à découvrir chaque samedi, jusqu’ au 17 novembre, à 10h, à la bibliothèque Jean-Corbeil, pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents.

La rencontre est animée par le comédien Martin Boileau.

À la bibliothèque du Haut-Anjou, l’activité se tient tous les mercredis, jusqu’au 24 octobre, à 10h30, pour les enfants de 0 à 5 ans.

Ateliers mot à mot

Le Service d’aide communautaire Anjou recherche présentement des bénévoles avec une excellente maîtrise du français pour donner des ateliers en informatique ou alphabétisation à des groupes de 2 à 10 adultes analphabètes avec ou sans francisation.

Les personnes intéressées doivent être disponibles de septembre à juin, à raison de trois heures par semaine. Pour information, on compose le 514 354-4299.

PAAS Action

Les prestataires d’aide sociale ont la possibilité de participer au programme PAAS Action pour apprendre, développer leurs compétences et se préparer à participer à un programme d’aide à l’emploi.

En prenant part au programme, ils reçoivent un montant additionnel de 130 $ par mois à leur prestation de base. Les frais de garde et de transport sont également remboursés.

Pour information, on joint Francine Beauchamp au 514 354-4299 poste 207.

Conférence sur les bulbes d’automne

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) présentera un atelier sur les plantes d’intérieur et les plantes purificatrices le lundi 22 octobre, de 19h à 21h30 à la salle d’animation de la bibliothèque Anjou (7500, avenue Goncourt).

L’atelier est gratuit pour les membres et le coût est de 15 $ pour les non-membres.

Inscription obligatoire et information sur la boîte vocale de l’organisme au 514 990-4391.

Assemblée générale

L’association Au fil du temps d’Anjou tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 24 octobre, à compter de 15h30, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Seuls les membres en règle peuvent y assister et voter. Il est important de confirmer sa présence puisque l’assemblée sera suivie par un petit buffet. Pour information, on communique avec Ginette au 514 524-9443.

Souper dansant

Le bel âge d’Anjou organise un souper dansant, animé par Réjean Moineau, le samedi 27 octobre, de 18h à 23h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Les billets sont en vente au centre Roger-Rousseau tous les lundis, de 8h45 à 21h, et tous les jeudis, de 18h15 à 21h, au coût de 25 $ pour les membres et de 30 $ pour les non-membres.

Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

Cercle amitié Anjou

Le Cercle de l’amitié Anjou est à la recherche de bénévoles pour donner un coup de pouce dans la gestion du club ou activités.

L’organisme offre diverses activités: billard, cartes, crible, pétanque, poche-baseball, scrabble et tricot.

Des cours de danse en ligne sont aussi offerts. Carte de membre du club 5 $. Pour information, on joint Jean au 450 651-6285 ou Micheline pour les sorties de groupe au 514 727-3531.

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche d’un bénévole disponible tous les jeudis (de septembre à juin) pour transporter le repas du dîner soit aux Jardins Chaumont ou au centre communautaire Anjou.

Les candidats doivent détenir un permis classe 5 et posséder un véhicule. Pour information, on compose le 514 354-4299 poste 207.

Bénévoles recherchés

La Popote roulante Anjou prépare et livre à domicile des repas à des personnes en perte d’autonomie de l’arrondissement d’Anjou.

L’organisme est présentement à la recherche de bénévoles pour combler les postes suivants: cuisinier d’un plat principal ou d’une soupe ou d’un dessert et baladeur une à deux fois par mois.

Pour information, on compose le 514 351-0035.