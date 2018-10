Agenda de Mercier, semaine du 8 octobre

Maison des familles de Mercier-Est

Plusieurs activités se dérouleront dans les prochains jours à la Maison des familles de Mercier-Est.

Déjeuner-causerie «Comment parler de sexualité avec les enfants» le 11 octobre, de 9h à 11h30. Le coût est de 3 $ et il inclut le déjeuner et la halte-garderie.

Atelier «Bébé s’éveille» le vendredi 12 octobre, de 9h30 à 10h30, pour les parents et leur enfant de 0 à 15 mois. Échange et partage entre parents, comptines, activités d’éveil par les sens pour soutenir le lien d’attachement. Le coût est de 2 $.

«Les deux font la paire» le mercredi 17 octobre, de 9h30 à 11h30, pour les parents et leur enfant de 2 ½ à 5 ans. Jeux éducatifs, bricolage créatif, animation imaginative pour soutenir la socialisation, la communication et l’estime de soi. Le coût est de 2 $.

Inscription obligatoire. Pour information, on compose le 514 354-6044.

Atelier de l’ACEF de l’Est

L’ACEF de l’Est offre un atelier intitulé «Des dettes? Des solutions!» les mercredi 17 octobre, de 9h30 à 12h, et mardi 30 octobre, de 18h30 à 21h, dans les locaux de l’organisme (5955, rue de Marseille).

L’atelier permettra aux participants de reprendre en main leur situation financière, de connaître leurs droits, leurs recours et de trouver des solutions adaptées.

L’activité est gratuite, mais il est obligatoire de s’inscrire au préalable en composant le 514 257-6622.

Souper spaghetti

Le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs organise un souper spaghetti et danse le samedi 13 octobre, à compter de 18h30.

Les billets sont en vente au coût de 20 $ au secrétariat du sanctuaire (4000, rue Bossuet).

Station Vu

Le cinéma de quartier Station Vu lance un ciné-club. À compter du 3 octobre, les mercredis (aux deux semaines), des invités viendront y présenter de vieux classiques du cinéma, des œuvres phares ou obscures, ainsi que des films cultes.

Parmi les invités, on retrouvera Rolland Smith (Les films de ma vie), Marc Lamothe (Fantasia), André Caron (critique cinéma et auteur), Carole Brabant (Téléfilm Canada), Sylvain Lavallée (rédacteur de Panorama Cinéma), Odile Tremblay (critique cinéma Le Devoir) et Pierre Lessard-Blais (maire de l’arrondissement de MHM).

Pour le ciné-club, un prix forfaitaire de 50 $ pour 7 films est disponible. Sinon, le coût est de 10 $ par film (la tarification habituelle n’est pas valide pour les soirées ciné-club).

Pour information, on compose le 514 493-4695 poste 130.

Centre Info-Femmes

La nouvelle saison du Centre Info-Femmes est bien entamée. Plusieurs activités sont au programme dont les lundis découvertes, les ateliers d’estime de soi les mardis, les jeudis «méli-mélo», ainsi que plusieurs autres sorties, cours, rencontres, discussion.

Pour information, on compose le 514 355-4529.

Bénévoles recherchés au Rameau d’Olivier

Le Rameau d’Olivier est à la recherche de bénévoles afin de pourvoir certains postes au sein de l’organisme, notamment des bénévoles en cuisine et des chauffeurs.

Les journées de bénévolat en cuisine sont les lundis et vendredis pour donner un coup de pouce aux cuisiniers ainsi que les jeudis pour servir le repas lors du dîner rencontre.

Des chauffeurs pour le transport de bénéficiaires et pour la popote roulante sont également demandés.

Pour information, on contacte Danielle Tourigny au 514 254-6035.