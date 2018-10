Agenda d’Anjou, semaine du 22 octobre

Parcours effrayant

Le parc Goncourt et la place des Angevins prendront des airs d’Halloween le mercredi 31 octobre, de 17h à 20h, et accueillera les enfants âgés de 6 ans et plus.

Une soirée insolite pour les petits comme les grands. Le village fantôme en 3D glacera le sang des participants: cimetière lugubre, potences morbides, arbres effrayants, squelettes abominables, etc.

Les enfants pourront gagner des prix avec des jeux d’habileté, le concours de costumes et la chasse aux bonbons.

Cours de français

Le Carrefour solidarité Anjou (CSA), en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), offre des cours de français à temps partiel durant la session hiver 2019.

Inscription en tout temps et une halte-garderie gratuite est disponible sur place. Pour information, on compose le 514 355-4417 ou par courriel à bbouchib@carrefoursolidarite.com.

Soirée-hommage aux aînés

Le Service d’aide et de référencement aîné (SARA) d’Anjou organise une soirée en hommage aux aînés angevins le mercredi 7 novembre, dès 18h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Au programme: vin, bouchées, animation, présentation des aînés mis en valeur, café, dessert.

L’entrée est gratuite, mais les gens doivent se procurer des billets d’ici le 1er novembre par téléphone au 514 351-2517 poste 107.

La nuit des zombies

Le temps d’une soirée aux allures des années 1980, la bibliothèque Jean-Corbeil sera envahie par une horde de zombies.

Pour les braves, les rusés, les observateurs et ceux qui savent jouer en coopérant âgés de 12 à 17 ans.

L’événement se tiendra le vendredi 9 novembre, de 18h30 à 21h15. Les inscriptions sont obligatoires. Pour information, on compose le 514 493-8260.

La médiation active

Un atelier sur la médiation active se déroulera le jeudi 15 novembre, à compter de 18h30, à la bibliothèque Jean-Corbeil.

Les participants découvriront les bases de la méditation active et mettront en pratique, lors d’exercices simples, des techniques de respiration, de visualisation et de méditation. L’atelier sera animé par Éveline Touchette.

Ateliers mot à mot

Les Ateliers mot à mot du Service d’aide communautaire (SAC) Anjou tiendra une conférence gratuite sur les questions de logement le vendredi 26 octobre, de 10h à midi, au Centre communautaire Anjou (7800, Métropolitain Est, salle 024).

Au cours de cette rencontre, les thématiques du bail, de la salubrité, des voisins et plus encore seront abordées.

La conférence, ouverte à tous, sera animée par l’organisme Infologis de l’est de l’île de Montréal. Inscription obligatoire auprès de Liliane Racette au 514 354-6526.

Centraide

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou tiendra une activité de financement au profit de Centraide le lundi 29 octobre, à midi, au sous-sol de la paroisse Saint-Conrad (6956, des Ormeaux) dans le cadre de la Soupière spécial Halloween.

Des desserts seront confectionnés par des employés, bénévoles et seront vendus sur place. Les gens sont invités à participer en grand nombre.

Cercle de l’amitié Anjou

Les membres du Cercle de l’amitié Anjou se réunissent tous les mardis. L’association est à la recherche de tricoteuses et de joueurs de cartes.

Billard, crible, pétanque, poche-baseball, scrabble sont aussi au programme.

Cours de danse en ligne pour les débutants à 9h et pour les avancés à 10h. Carte de membre en vente au coût de 5 $.

Pour information, on joint Jean au 450 651-6285.

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche d’un bénévole disponible tous les jeudis (de septembre à juin) pour transporter le repas du dîner soit aux Jardins Chaumont ou au centre communautaire Anjou.

Les candidats doivent détenir un permis classe 5 et posséder un véhicule. Pour information, on compose le 514 354-4299 poste 207.

Bénévoles recherchés

La Popote roulante Anjou prépare et livre à domicile des repas à des personnes en perte d’autonomie de l’arrondissement d’Anjou.

L’organisme est présentement à la recherche de bénévoles pour combler les postes suivants: cuisinier d’un plat principal ou d’une soupe ou d’un dessert et baladeur une à deux fois par mois.

Pour information, on compose le 514 351-0035.

Souper dansant

Le bel âge d’Anjou organise un souper dansant, animé par Réjean Moineau, le samedi 27 octobre, de 18h à 23h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Les billets sont en vente au centre Roger-Rousseau tous les lundis, de 8h45 à 21h, et tous les jeudis, de 18h15 à 21h, au coût de 25 $ pour les membres et de 30 $ pour les non-membres.

Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

PAAS Action

Les prestataires d’aide sociale ont la possibilité de participer au programme PAAS Action pour apprendre, développer leurs compétences et se préparer à participer à un programme d’aide à l’emploi.

En prenant part au programme, ils reçoivent un montant additionnel de 130 $ par mois à leur prestation de base. Les frais de garde et de transport sont également remboursés.

Pour information, on joint Francine Beauchamp au 514 354-4299 poste 207.