La guignolée des médias, ça se passe aussi dans l’Est!

Des bénévoles collectent les dons qui seront remis à Moisson Montréal sur la rue Sherbrooke, en face de la Place Versailles.

La compagnie d’importation et de distribution de fruits et légumes Courchesne Larose, qui fête ses cent ans cette année, s’y implique pour une première année. Une première équipe d’employés a sollicité les dons ce matin et une deuxième s’y remettra en après-midi.

La directrice marketing et des communications Fernande Bernier y travaille depuis quatre ans, dans les bureaux d’Anjou. «Il y a des gens qui sont arrivés avec des pots de monnaie, a-t-elle dit. Les gens sont généreux.»

La compagnie d’origine Hochelagaise contribue aussi à l’événement en prêtant un camion pour transporter des denrées.

Pour connaître tous les points de collecte, visitez lagrandeguignoleedesmedias.com