Rire et courir, c’est bon pour la santé

La Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord recherche des coureurs pour son tout premier Défi-Scotia 2018, qui aura lieu les 21 et 22 avril. Ceux qui s’inscriront avant le 1er février auront droit à un billet de spectacle du Gala humour de Jérémy Demay, Eddy King et Neev du 7 février.

Les fonds amassés lors de cette course permettront de financer divers projets dans l’un ou l’autre des établissements que couvre la Fondation, soit l’hôpital Fleury, les CLSC de Montréal-Nord et d’Ahuntsic, ainsi que les CHSLD Paul-Lizotte, Louvain, Laurendeau et Légaré. La population desservie par les sept établissements est estimée à 172 000 personnes.

Chaque coureur doit amasser un minimum de 100$. La Fondation espère ainsi recueillir un total de 5000$. Les parcours proposés sont les 5, 10 ou 21 km, ainsi que le 1 km des enfants, sans oublier la course de 5 km avec poussette.

Il est aussi possible de mentionner spécifiquement le projet que l’on souhaite parrainer en le mentionnant directement à la Fondation. Par exemple, la rénovation et l’agrandissement de l’urgence de l’Hôpital Fleury, dont l’objectif est de 2 M$.

Pour inscription: http://www.fondationamn.org/evenements/defi-scotia-2018. Pour information: fondation.csssamn@ssss.gouv.qc.ca ou 514 383-5083.