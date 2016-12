La rue de Charleroi s’anime pour Noël

En collaboration avec l’arrondissement et plusieurs partenaires, l’Association des commerçants de la rue de Charleroi organise de multiples activités durant le temps de Fêtes. L’artère commerciale a d’ailleurs été complètement décorée pour l’occasion.

Sur un peu plus d’un kilomètre, le décor de cette rue commerçante a complètement changé. Des décorations et illuminations de Noël ont été installées, notamment sur les lampadaires, et une quarantaine de sapins, décorés, eux-aussi, avec des rubans et boules de Noël, ont été placés dans des bacs situés devant la soixantaine de commerces de la rue.

Si cette rue de Charleroi a déjà, par le passé, été réaménagée à certains endroits, c’est la première année que l’Association des commerçants se réunit pour le temps des Fêtes.

«On voulait égayer cet endroit, explique Sarah Som, chargée de projet pour l’organisme. On dit souvent qu’il ne se passe jamais rien dans cette rue, alors on a pris ça en main. C’est beaucoup plus agréable pour les résidents et pour les commerçants qui habitent également ce secteur.»

Le Père Noël présent le 17 décembre

Accompagné par la fée des neiges, le Père Noël s’installera à la bibliothèque Yves-Ryan. Des cadeaux seront distribués tout au long de la journée.

Une crèche installée

Tout au long de ce temps des Fêtes, de multiples événements vont être proposés.

En face de l’école Pierre-de-Coubertin, une crèche avec des personnages en bois en taille grandeur-nature, réalisés par un entrepreneur de Montréal-Nord, a été installée et restera en place jusqu’à la fin janvier.

Une chorale va également se déployer sur la rue, les 15, 16, 17, 22 et 23 décembre (horaires et lieux indiqués sur la page Facebook de l’organisme).

Jusqu’au 15 janvier, un concours est aussi lancé par plusieurs commerces de l’artère. Chaque client est automatiquement éligible pour remporter un panier de Noël après avoir effectué un achat dans l’une des boutiques participantes.