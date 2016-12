2016 dans le rétroviseur

De la démission du maire Gilles Deguire en janvier au lancement des classes musicales de Kent Nagano avant l’hiver, en passant par l’élection de Christine Black, ses premières actions, la venue de Patrice Bernier, un résident chanceux ou encore un décès et des émeutes qui ont à nouveau marqué l’arrondissement, l’année 2016 fut très riche à Montréal-Nord. Rétrospective.

Janvier

Démission surprise de Gilles Deguire

Maire de Montréal-Nord depuis 2009, Gilles Deguire dépose sa lettre de démission le 6 janvier à Denis Coderre avant que le Guide de Montréal-Nord n’annonce le lendemain matin, en exclusivité, cette onde de choc. Visé par une enquête criminelle, Gilles Deguire est formellement accusé quelques jours plus tard d’agression sexuelle et d’attouchements sur une mineure de moins de 16 ans.

Février

Le projet du SRB-Pie IX enfin lancé

Envisagé depuis 2009, ce projet a été approuvé par le Comité exécutif de la Ville. La mise en service complète de ce système rapide par bus (SRB) est prévue à l’automne 2022. Au total, 17 stations vont être construites sur un parcours long de 11 km, et la première d’entre elles, la station Amos, a été inaugurée en octobre 2016 à Montréal-Nord. Le budget de ce projet est estimé à 305 M$.

Mars

Chris Boucher, un basketteur proche de la NBA

Après avoir grandi à Montréal-Nord, le basketteur Chris Boucher, 22 ans, participe à la célèbre March Madness avec les Ducks de l’université de l’Oregon. Le pivot, qui a débuté le basket sur le tard et qui réalise la meilleure saison de sa jeune carrière, impressionne et attire même les convoitises de nombreuses équipes de NBA.

Avril

Un décès et une colère

Au cours d’une intervention policière sur la rue Arthur-Chevrier le 31 mars, Bony Jean-Pierre est touché par une balle de plastique et décèdera quelques jours plus tard. La colère monte dans le secteur nord-est. Le 6 avril, à la suite d’une manifestation totalement pacifique, des débordements éclatent. Des voitures sont incendiées, des commerces vandalisés et le poste de quartier 39 est lui-aussi touché. Mais le SPVM refuse d’entrer en confrontation avec les émeutiers et les forces de l’ordre n’interviennent pas.

Christine Black, première mairesse de Montréal-Nord

Opposée notamment à Kerlande Mibel (Projet Montréal), Christine Black (Équipe Denis Coderre) remporte l’élection partielle dimanche 24 avril avec 68,6% des votes. Le taux de participation aura été assez faible, avec seulement 20,57% des inscrits qui se sont déplacés. Le soir de sa victoire, l’ex-directrice du Centre de jeunes l’Escale, 34 ans, évoque notamment le «développement social» et «le développement économique» comme ses priorités à la tête de l’arrondissement.

Mai

Un plan d’action pour la jeunesse lancé

Toujours juste élue, Christine Black lance le 20 mai un plan majeur pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale chez les jeunes nord-montréalais. Près de 150 représentants d’organismes, d’institutions publiques, de clubs sportifs et d’élus participent à cette première rencontre. Les résultats définitifs sont attendus début 2017.

Juin

La rivière des Prairies reprend vie

Dès le mois de juin, l’organisme La Route de Champlain lance son projet de visite de la rivière des Prairies. Plusieurs bateaux électriques, Rabaska et kayaks sont à la disposition de la population pour découvrir ce cours d’eau longtemps oublié. Des visites guidées sont également mises en place.

Juillet

La chance après les problèmes

Un résident de Montréal-Nord, âgé de 60 ans, remporte 5M$ au Lotto 6/49. Une belle revanche pour cet ex-employé de la construction, qui a vaincu un cancer des poumons en 2014 après avoir déjà souffert de problèmes d’alcool. Il a également été opéré à deux reprises d’une hernie discale et vivait avec une pension d’invalidité d’environ 900$.

Août

Hoodstock de retour

Créé après la mort de Fredy Villanueva en août 2008 mais mis en sommeil depuis 2010, Hoodstock a repris du service le 13 août au parc Henri-Bourassa à la suite, notamment, du décès de Bony Jean-Pierre au printemps. Les organisateurs ont organisé plusieurs conférences ayant pour thème le racisme systémique, l’économie ou encore le féminisme noir et arabe, dans le but de «faire changer les choses».

Septembre

Patrice Bernier, une étoile de retour

Le 18 décembre, pour la troisième année consécutive, Patrice Bernier a animé le Match des étoiles au parc Saint-Laurent. Le capitaine de l’Impact de Montréal, en compagnie de nombreuses personnalités, a mis les crampons pour récolter de nombreux dons au profit de l’Animation du milieu urbain (AMU). Cette somme sert à financer des activités d’insertion sociale des jeunes, d’intégration des nouveaux arrivants et de prévention de la délinquance.

Octobre

Quand Calixa-Lavallée se transforme en plateau de tournage

Durant une grande partie du mois d’octobre, l’école secondaire Calixa-Lavallée accueille l’équipe du film La Chute de Sparte, pour le tournage de l’adaptation cinématographique du livre à succès du même nom, publié en 2011 par Biz, le rappeur de Loco Locass. De nombreux jeunes nord-montréalais ont pris part, en tant que figurants, à ce tournage. Ce film est attendu sur grand écran à l’automne 2017.

Novembre

Un maestro à Montréal-Nord

Le 30 novembre, le maestro Kent Nagano inaugure un projet sur lequel il travaille depuis de nombreuses années: l’ouverture de classes musicales. Lancées à l’école St-Rémi-Annexe en octobre, ces classes font la promotion de l’éducation musicale mais visent aussi à développer des habilités sociales et à lutter, à terme, contre le décrochage scolaire.

Décembre

Gilles Deguire plaide coupable

Le 1er décembre, au Palais de justice de Montréal, l’ex-maire de Montréal-Nord plaide coupable à une accusation d’attouchements sexuels sur une mineure de moins de 16 ans. L’accusation d’agression sexuelle a quant à elle été abandonnée par la Couronne. Gilles Deguire a reconnu les faits et la victime, adolescente au moment des faits, qu’il a notamment embrassé à plusieurs reprises, n’aura donc pas à témoigner. Avec le règlement de cette affaire par voie sommaire, la sentence a été réduite et variera entre 3 et 18 mois. L’annonce se fera le 24 mars.