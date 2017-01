Association musulmane de Montréal-Nord: «On ne va pas nous détruire»

Après l’acte terroriste touchant le Centre culturel islamique de Québec dimanche soir, le président de l’Association musulmane de Montréal-Nord (AMMN) se dit «dévasté». Sa mosquée avait également été la cible d’une tentative d’incendie en novembre dernier.

«C’est un acte de violence barbare», dénonce, le cœur lourd et la voix marquée, Abdelaziz Rzik. Ce lundi matin, peu avant 6h, le président de l’Association musulmane de Montréal-Nord s’est rendu à la mosquée Noor Al Islam, pour la première prière du jour. Alors qu’une patrouille de police veillait à la sécurité des lieux, l’inquiétude était de mise.

«Tout le monde était dévasté, vraiment traumatisé. Ça fait 36 ans que je vis au Canada et jamais je ne pensais qu’une telle catastrophe pouvait arriver ici», soupire M. Rzik.

Ce dernier se montre incrédule, incapable d’imaginer les motivations des auteurs qui ont provoqué le décès de six membres de la communauté musulmane.

«Pour moi, on est tous pareils, que l’on soit chrétien, musulman, juif ou athée. Nous sommes tous des êtres humains. Le terrorisme n’a pas de religion, de couleur ou de nationalité. C’est un acte haineux reflétant l’ignorance de ces assassins», reprend ce membre du Conseil des leaders religieux de l’arrondissement.

«On va être encore plus fort»

Le 12 novembre 2016, trois individus toujours recherchés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avaient tenté de mettre le feu à cette mosquée située au 10 395 avenue Pelletier. Un acte isolé, selon M. Rzik, qui refuse de s’alarmer.

«On ne va pas nous détruire», clame-t-il, assurant que plus d’une trentaine de citoyens était présents lundi matin, comme à l’ordinaire, pour cette prière matinale. «Avec ces actes, certains pensent nous déstabiliser, mais c’est faux. On va être encore plus fort. Il faut rester positif», poursuit M. Rzik.

Le président de l’AMMN dénonce «une haine alimentée dans certains médias depuis un certain temps», sans oublier le récent décret signé par Donald Trump. «Quand tu vois un président qui interdit à certaines communautés d’entrer aux États-Unis, que dire? C’est malheureux…»