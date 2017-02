Bientôt des travaux à la Maison Brignon-dit-Lapierre

Prévus pour l’été 2016, les travaux de réaménagement du terrain de la Maison Brignon-dit-Lapierre ne s’amorceront pas avant le printemps 2017. L’arrondissement de Montréal-Nord vient de lancer à nouveau un appel d’offres pour la construction d’une terrasse à l’arrière du bâtiment historique.

Ce chantier permettra également de rénover les passerelles du parc ainsi que d’apporter des correctifs au système électrique et aux fondations de cette maison rurale bâtie vers 1770, l’une des plus anciennes et mieux conservées de la métropole.

Si tout se passe sans encombre, le contrat avec l’entrepreneur retenu sera validé au conseil d’arrondissement de mars afin que les travaux soient complétés avant l’hiver prochain. L’aménagement du parc de la Maison Brignon-dit-Lapierre a été repoussé à cause des trop grands coûts qu’il engendrait. Au total, les rénovations s’élevaient à 1M$.

Le projet, qui s’inscrit dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, est financé par le programme de soutien de la mise en valeur de la rivière des Prairies.

Des rénovations attendues

Le projet est très attendu, notamment par la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord: «Les aménagements vont mettre la Maison en valeur. Grâce à la terrasse en arrière du bâtiment, il sera possible de voir la rivière des Prairies», s’enthousiasme Jean-Paul Guiard, président de la société.

Présentement les passerelles et les escaliers en bois du parc sont trop vétustes et sont fermés au public. Les travaux vont donc permettre de rendre le site à nouveau praticable. «Les citoyens et les touristes seront les premiers à en profiter. Le site sera plus accessible, notamment grâce aux passerelles qui mèneront jusqu’à l’eau», poursuit M. Guiard.

La Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord espère que les rénovations permettront de faire de la Maison Brignon-dit-Lapierre, un nouveau «lieu de rassemblement et de diffusion de la culture» pour l’arrondissement.

Modifications contrôlées

La Maison Brignon-dit-Lapierre a été classée monument historique de la Ville de Montréal le 17 septembre 2007. De ce fait, elle doit être conservée en bon état et ne peut être modifiée sans autorisation de la Ville au préalable.

La future terrasse devra respecter quelques conditions, notamment «s’harmoniser avec le bâtiment original, s’inspirer du processus traditionnel d’agrandissement et de transformation des anciennes maisons de ferme et s’inspirer des façons de faire traditionnelles», comme l’indique le règlement de ce monument historique.

Ouverte au public, la Maison Brignon-dit-Lapierre accueille les citoyens pour des visites commentées, des soirées animées, des spectacles et des ateliers de création artistique.