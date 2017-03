Importante saisie d’armes d’assaut à Laval

À la suite de l’obtention des autorisations judiciaires et assistés par le Service de police de Laval, les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition à la résidence de Nicolae Catalin Vinersar le 12 janvier dernier.

Sur les lieux, les enquêteurs ont trouvé des stupéfiants et de l’argent. Toutefois, ils ont aussi découvert plusieurs armes d’assaut et des munitions. Aucune de ces armes n’était enregistrée.

L’homme de 50 ans était connu des policiers. Il a comparu à la Cour du Québec et fait face à 14 chefs d’accusation, dont possession d’armes prohibées, possession d’armes à autorisation restreinte et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Le SPVM rappelle que tout citoyen peut transmettre de l’information criminelle de façon confidentielle et anonyme à INFO-CRIME, en composant le 514 393-1133 ou en appelant directement le 911.