Deux fois plus de collectes des encombrants

Le ramassage des encombrants se fera désormais toutes les semaines cet été, et non plus aux deux semaines comme c’était le cas avant.

Lors du dernier conseil d’arrondissement, M. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics de l’arrondissement, a annoncé que depuis le 31 mars dernier, la collecte des résidus domestiques serait plus régulière en été.

«C’est le printemps, les gens ont des volumes plus importants à libérer. Le changement de fréquence va permettre une nette amélioration du service», explique M. Bédard.

Les équipes ont récolté près de 27 tonnes en mars et 41 tonnes pour la seule première semaine du mois d’avril.

Plus de contrôles

Pour veiller à la bonne application du règlement, un inspecteur sera chargé de circuler dans l’arrondissement.

«Le risque avec une collecte toutes les semaines, c’est que les gens soient tentés de sortir leurs encombrants en tout temps. Notre inspecteur sera sur le terrain pour faire des interventions», détaille le directeur des travaux publics de l’arrondissement.