Près de 10M$ pour les rues de Montréal-Nord

D’ici le mois d’octobre, près de 8,5 km de chaussée sera réparée ou refaite dans l’arrondissement, représentant un investissement de près de 10 M$.

Les chantiers de réfection routière sont répartis en trois phases.

Dès maintenant et jusqu’à la fin juillet, l’arrondissement applique son programme local, pendant lequel 1,6km de voie sera refait. Ces travaux se feront sur les rues Garon, Dijon, Pigeon, Hébert et Saint-Julien.

Du 23 mai jusqu’au 28 septembre, la deuxième phase du plan de réfection se consacrera à plus d’une vingtaine d’autres rues, un peu plus importantes, qui représenteront plus de 5km de chaussée.

Enfin, la dernière phase débutera le 24 juillet et qui se terminera en octobre. Celle-ci touchera les rues artérielles, qui sont sous la responsabilité de la Ville-Centre.

Selon des documents de l’arrondissement, 1,8 km de trottoirs sera refait par la même occasion.

Les travaux devraient durer en moyenne trois semaines par tronçon. Pendant ce temps, la circulation locale sera maintenue. Les rues seront rendues libres, le soir, après le chantier. Les collectes d’ordures resteront inchangées.

«Ces travaux devraient avoir une durée de vie d’environ une douzaine d’années» selon Denis Charland, chef de division des études techniques de l’arrondissement de Montréal-Nord.

Les rues qui sont réparées sont choisies en fonction de leur Indice de performance des chaussées (IPC). Cet IPC est calculé tous les cinq ans par la Ville-Centre.

Investissements

Ces travaux représentent un investissement de l’arrondissement et de la Ville-Centre de neuf millions de dollars, auquel s’ajoutent 800 000$ dédiés à la réparation des égouts et des aqueducs.

Le conseil d’arrondissement de Montréal-Nord a d’ores et déjà accordé deux contrats d’un montant total de 6,75 M$ pour les phases une et deux de son programme de réfection routière.

Un appel d’offres pour la réfection des rues artérielles est en cours.