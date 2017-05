Le SPVM recherche une adolescente de Montréal-Nord disparue

Le Service de police de la Ville de Montréal est à la recherche de Céléna Dulude-Léon, une résidente de Montréal-Nord qui est disparue depuis plus d’une semaine.

L’adolescente de 16 ans a quitté son domicile le 28 avril dernier, vers 19h45, et n’a pas été revue depuis. Elle a la peau noire, mesure 1,70 m (5’7″) et pèse 59 kg (130 lb). Elle a les cheveux bruns frisés et les yeux bruns. Celle-ci pourrait avoir de mauvaises fréquentations.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.