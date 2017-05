La Caravane de la démocratie sera à Montréal-Nord

La Caravane de la démocratie sera de passage, ce soir dès 17h au Carrefour Jeunesse-Emploi Bourassa-Sauvé, pour informer les citoyens sur la démocratie municipale.

Après un tour à Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, la Caravane de la démocratie s’installe au CJE-Bourassa-Sauvé, au 11000, boulevard Saint-Vital, le temps d’une soirée.

Des élus locaux, des représentants du Conseil jeunesse de Montréal, du Conseil interculturel de Montréal et du Conseil des Montréalaises, ainsi que de l’Ombudsman, de l’Office de consultation publique de Montréal et également du Service de la diversité sociale et des sports seront présents pour rencontrer les citoyens.

Ils pourront répondre à leurs questions sur le fonctionnement de la démocratie municipale et des différents conseils et commissions qui la composent et expliqueront la manière dont les citoyens peuvent y prendre part.

«La participation citoyenne à la vie politique municipale est essentielle à la santé démocratique de notre ville. Cette initiative permet aux citoyens et citoyennes de mieux connaître les instances démocratiques afin de pouvoir s’impliquer davantage localement» a souligné Lionel Perez, responsable de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le but de la Caravane de la démocratie est de «renforcer la confiance et la participation active à la vie publique des citoyennes et des citoyens» indique le communiqué de la Ville de Montréal.

C’est une initiative du Bureau de la présidence du conseil. À Montréal-Nord, elle est organisée en collaboration avec la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord.