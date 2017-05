12 000$ pour les ruelles vertes de Montréal-Nord

L’arrondissement a accordé une subvention de 12 000$ à deux organismes pour assurer la gestion des projets citoyens pour l’implantation de ruelles vertes.

Soverdi, organisme à but non lucratif dont la mission est d’augmenter le verdissement à Montréal, a reçu 10 000$ pour accompagner les citoyens de Montréal-Nord dans leur démarche de conception et de réalisation des travaux de leur ruelle verte.

La coopérative de solidarité Éconord, qui sensibilise la population à la protection de l’environnement, a quant à elle reçu 2 000$ pour gérer la promotion du programme des ruelles vertes et participer aux travaux.

Démarches à suivre

Actuellement, deux comités de citoyens se sont déjà manifestés auprès de l’arrondissement pour mettre en place des ruelles vertes à l’ouest du territoire. L’un des projets prévoit de fermer une partie de la ruelle, tandis que l’autre ne comprend aucune entrave à la circulation, mais plutôt une simple installation de bacs de plantation.

Pour implanter une ruelle verte dans son voisinage, le citoyen doit former un comité avec ses voisins et remplir un formulaire qui précise la manière dont, ensemble, ils conçoivent leur ruelle verte. Le comité sera ensuite invité à des rencontres d’informations avec Soverdi et Éconord pour peaufiner son projet.

Soverdi sera notamment responsable de vérifier la viabilité des projets et d’apporter son expertise de paysagiste.

Avant de se lancer, le comité de voisins doit prendre en compte qu’il sera en charge de l’entretien de la ruelle verte.

Pas à pas

Annoncé en septembre 2016, le soutien de l’arrondissement aux ruelles vertes vise à améliorer l’environnement urbain, sécuriser et encourager les déplacements actifs, tout en améliorant la sécurité des quartiers.

À Montréal-Nord, il y a peu de ruelles, mais selon les documents de l’arrondissement, une cinquantaine d’entre elles pourraient faire l’objet d’un projet de verdissement.