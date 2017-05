Nouvelle Fête du drapeau haïtien à Montréal-Nord

Les jeunes du secteur Nord-Est de l’arrondissement organisent la Fête du drapeau haïtien le 20 mai prochain. Leur but est de rassembler les communautés de Montréal-Nord, le temps d’une journée festive.

Il y aura de la musique, des animations et un barbecue sur la rue Pascal, rendue piétonne entre la rue Lapierre et le boulevard Rolland, pour l’occasion.

Les jeunes du quartier, soutenus par l’organisme Café Jeunesse-Multiculturel, ont invité le groupe Black Parents et les Nord-montréalais de Kompa Soul à se produire sur scène.

L’évènement est entièrement organisé par les jeunes, qui s’occupent de la programmation, prennent en charge le barbecue et assurent la sécurité des lieux.

«La Fête du drapeau est un évènement important pour eux. Elle leur permet d’être valorisés, de faire partager leur culture et de rassembler toutes les communautés», détaille Slim Hammami, coordinateur au Café Jeunesse-Multiculturel.

Un évènement qui ne cesse de grossir

Seul évènement gratuit et en plein air à Montréal-Nord, organisé autour de cette fête haïtienne, la Fête du drapeau de la rue Pascal rassemble de plus en plus.

La première année, les festivités étaient concentrées sur le parking de la rue Pierre. Après un passage au Parc Henri-Bourassa, le festival est désormais installé en pleine rue et rassemble plus de 3 000 personnes.

La Fête du drapeau est l’une des premières actions mises en place après la mort de Fredy Villanueva, en 2008. Il émane d’une volonté des jeunes de créer un évènement festif pour se rassembler.