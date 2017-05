Une histoire à succès, signé Montréal-Nord

Un succès inspirant

Élevé au sein d’une famille monoparentale, sur l’avenue Balzac à Montréal-Nord, Stevens Charles a travaillé d’arrache-pied pour que son entreprise puisse connaître du succès. Il espère aujourd’hui que son histoire pourra en inspirer d’autres.«C’est important de motiver les jeunes et de leur montrer qu’il y a autre chose que le basketball et le rap. Mes modèles à moi étaient des hommes d’affaires. Warren Buffet, Steve Jobs, etc., ce sont ces gens que j’observe», explique le trentenaire. Seul haïtien parmi le cercle d’anciens élèves de HEC Montréal qu’il fréquente, Stevens Charles est fier de son parcours. Soutenu par sa mère, qui a tout fait pour lui donner une bonne éducation, l’entrepreneur voit son rêve se réaliser: vendre le LS Cream, une boisson inspirée du crémasse haïtien, dans les SAQ. Exemple d’histoire à succès, l’ancien travailleur dans le domaine banquier, a été contacté par plusieurs établissements scolaires pour venir raconter son histoire aux jeunes.

À terme, quand le LS Cream sera bien installé sur le marché, Stevens Charles a émis l’idée que pour chaque bouteille vendue, il pourrait investir une somme dans un fonds créé pour inciter les gens de la diversité à se lancer dans l’entrepreneuriat. Retour à la communauté

Si Stevens Charles est ouvert à l’idée de revenir à Montréal-Nord pour y rencontrer les jeunes, c’est aussi par souci de redonner à la communauté.

C’est dans cette optique qu’il souhaite aussi que la production de LS Cream, actuellement aux Etats-Unis, soit faite à Montréal. «Je souhaite un rassemblement de communautés, de tous les Québécois de toutes les origines. Il faut que l’on supporte les entreprises locales, c’est de l’argent qui est réinvesti ici, c’est mieux pour nous» détaille Stevens Charles.

Pour l’instant, seule la bouteille du produit est fabriquée chez nous.