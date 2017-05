Le Festival des arts fête ses 10ans

Cette année, les organisateurs du Festival des arts attendent 3200 visiteurs. C’est tout un progrès pour un festival qui, en 2008, peinait à susciter l’engouement chez les citoyens.

À ses débuts, le Festival des arts de Montréal-Nord était cantonné à la Maison culturelle et communautaire. Il ne durait que trois jours et ne concernait que les arts de la scène et les arts visuels. Imaginé par le comité culturel permanent de l’arrondissement, constitué de citoyens et d’élus, le festival a parfois eu du mal à s’imposer.

Comme en 2009, lorsqu’il a été complètement éclipsé par la venue du joueur de football français, Zinedine Zidane, à l’aréna Rolland, soit à quelques mètres de la Maison culturelle et communautaire…

«Cette année-là nous recevions le musicien de jazz Olivier Jones. Il m’accompagnait pendant que je chantais pour la cérémonie d’ouverture. Mais nous avions une sacrée concurrence juste à côté», se souvient Chantal Rossi, conseillère de Ville et présidente du comité culturel permanent de l’arrondissement.

2013, le tournant

Depuis, le Festival des arts de Montréal-Nord a souvent revu sa formule.

Pour sa 6ème année, il voit les choses en grand. Sa programmation s’étale désormais sur 10 jours et les activités se dispersent dans l’arrondissement.

«Au début, le festival était un peu lié à un quartier. Maintenant, il prend possession de tout le territoire. Cela amène plus de monde et permet aux citoyens de mieux se l’approprier», explique Sergio Gutiérrez, président fondateur d’Artistes en arts visuels du nord de Montréal (AAVNM).

Cette année-ci, pour la première fois, les métiers d’art et les arts de la table intègrent la programmation au même titre que les arts visuels et les arts de la scène. Ainsi, une compétition de recette de dindon est lancée et l’école hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée organise son premier souper gastronomique, dont le succès ne fait que grandir.

«Le souper affiche toujours complet très rapidement. Nous avons donc décidé qu’il y en aurait désormais deux, dès l’année prochaine», annonce Chantal Rossi. «Les arts de la table permettent de contribuer au vivre ensemble, à l’image du festival des boulettes qui est un projet d’intégration autour des recettes du monde», poursuit la conseillère.

De plus en plus inclusif

Depuis plusieurs années, les organismes communautaires et les écoles de l’arrondissement font de plus en plus partie intégrante de la programmation.

Ils ont aussi la possibilité de répondre à l’appel à projets que l’arrondissement lance chaque année. Selon l’arrondissement, environ 70 projets sont soumis annuellement, et près de 50 sont acceptés pour être intégrés dans la programmation.

«Le Festival des arts de Montréal-Nord est l’occasion de faire connaitre nos artistes et de donner une chance aux jeunes d’ici. Il fait rayonner l’arrondissement», Chantal Rossi, conseillère de Ville à l’arrondissement de Montréal-Nord.

De fait, le nombre d’artistes participants est passé de 50 à près de 200 pour l’année 2017.

«Je suis très ambitieux pour la suite et même impatient, je trouve que nous n’allons pas assez vite. Il y a beaucoup de potentiels à Montréal-Nord. Nous pourrions notamment développer des endroits non conventionnels pour exposer. Ça serait un vrai défi», imagine Sergio Gutiérrez.